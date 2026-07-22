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綜藝天王吳宗憲（憲哥）日前在馬來西亞作秀時，坦言和張葳葳已經離婚12年，沒想到，外界討論熱度未歇，昨（21）日又有網友目擊他在桃園機場捷運站內大啖霜淇淋，明顯違反《大眾捷運法》禁止飲食的規定，甚至遭人痛批「沒水準」，對此，機捷表示，旅客發現違規後，已立即停止食用，並將食物丟棄，憲哥本人也坦承錯誤，「從機場下來不知道進入飲食禁區，立刻處理掉了！感謝提醒。」一名網友在社群平台分享兩段影片，可見吳宗憲本人以一頭灰白色長髮、T恤和短褲現身桃園機場捷運站內，正在等車的他沒有閒著，不停舔食拿在手中的霜淇淋，許多網友見到這幕紛紛留言：「捷運內不能飲食最基本的都不知道」、「藝人這麼不愛惜羽毛」、「見鬼啦」、「不良示範！」原PO後來補充表示：「他可能忘記不能吃東西，之後就丟掉了！」針對捷運站內吃甜筒一事，吳宗憲表示自己絕非故意違規，而是從機場入境後，趕著和隨行三人前往第二航廈取車，途中順手買了霜淇淋，卻沒有注意到已經進入機場捷運的禁止飲食範圍，「身邊的人也沒有提醒我這是捷運，我路過買了個霜淇淋，很外行的就吃了起來。」吳宗憲透露，後來站務人員前來提醒，助理便立刻將3支霜淇淋丟棄，他強調自己雖然平常沒有在搭捷運，但知道捷運站內不得飲食的規定，「只是從機場下來，我自己也不知道已經進入飲食的禁區，立刻處理掉了！感謝提醒！」