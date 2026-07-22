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中東戰事、利差擴大 美元強勢壓抑日圓

11.73兆日圓護盤效果消退 匯價跌破干預前水準

專家：若油價續漲 日圓恐面臨更大貶值壓力

日圓兌美元匯率再度失守重要關卡。受到中東局勢惡化推升美元避險需求、美國公債殖利率走高等因素影響，日圓21日盤中一度貶破1美元兌163日圓，創下1986年12月以來、約39年半新低，也使市場再度關注日本政府是否將進場干預匯市。綜合彭博新聞及TBS NEWS等媒體報導，東京外匯市場21日湧現賣壓，日圓兌美元一度貶至163.24日圓，為1985年《廣場協議》（Plaza Accord）後、日圓快速升值以前的水準，也是近40年來首度跌破163大關。市場分析指出，此波日圓走弱，主要受到中東戰事升溫影響。隨著美軍已連續10天對伊朗發動空襲，市場避險情緒升高，投資人轉向美元資產，形成所謂「有事買美元」的現象，加上油價攀升帶動美國公債殖利率上揚，也進一步推升美元、壓抑日圓表現。另一方面，日本與美國之間仍存在顯著利差，加上市場對日本財政狀況的疑慮，都持續對日圓形成壓力。事實上，日本當局曾於4月底至5月底間，因日圓跌至160日圓後半水準，動用約11.73兆日圓（約台幣2.33兆元）進場干預匯市，試圖阻止日圓進一步走貶。然而，隨著日圓再度跌破163大關，先前大規模干預的效果已幾乎完全消失，匯價甚至貶至當時介入前的水準以下。日本財務大臣片山皐月上週也以近來最強硬措辭警告，不排除再次採取必要措施穩定匯市，引發市場高度關注官方是否將再度出手。野村證券外匯策略主管後藤祐二（Yujiro Goto）表示，若國際油價持續維持高檔，而日本政府又未採取匯市干預措施，美元兌日圓匯率仍可能持續攀升，官方的下一步行動將成為市場最關注的焦點。彭博宏觀策略師法根（Brendan Fagan）則分析，日圓創近40年新低，加上全球債券殖利率走升及能源價格上漲，使日本政府可運用的政策工具愈來愈有限，未來若日圓持續快速走貶，官方恐將面臨更艱難的政策抉擇。