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▲謝賢（右）全盛時期的財力相當驚人，拍一部戲就能買一棟樓，連謝霆鋒（左）都很佩服。（圖／微博@謝霆鋒FansClub）

在香港娛樂圈黃金時代，提起「四哥」謝賢，新世代影迷或許只知道他是謝霆鋒的父親。但將時間撥回1960至1970年代，謝賢的吸金能力早已到了令人瞠目結舌的地步。謝霆鋒曾說過，當時爸爸拍一部電影就能買下香港一棟樓；謝賢也曾以600萬港元（約新台幣2474萬元）的價格，接下一支髮膠廣告。這在普通人月薪僅幾百港元的年代來說，謝賢確實富得流油。1950年代以《三龍爭霸》等作品嶄露頭角的謝賢，到了1960年代已是紅遍港台及東南亞的當家小生。身材高大、外型英俊瀟灑的他，成為當時電影票房的最高保證，年收入高達200萬港元（約新台幣823萬元）。而當時香港房價並不高，一整棟住宅洋房售價僅10幾萬至30、40萬港元，因此謝霆鋒說爸爸拍一部戲就能買下一棟樓的說法，絲毫不誇張。到了1970年代末至1980年代，某知名男士髮膠品牌更看中謝賢的強大市場號召力，特別重金邀請他擔任代言人。這支廣告直接為謝賢帶去高達600萬港元的酬勞，相當驚人。也因此娛樂圈有傳聞說，謝賢買房從不分期付款，都是直接扛整袋現金結帳。不過後來謝賢投資失利，加上揮金如土愛賣豪車、遊艇的生活方式，讓他積蓄很快就虧空，甚至出現謝霆鋒16歲出道唱歌，就是為了替父還錢的說法。不過謝賢生前曾多次否認，他沒有窮到「賣兒子」的地步，是謝霆鋒自己愛唱歌、有才華，被經紀公司英皇的老闆楊受成相中，這才選擇早早出道。而港媒也推算，謝賢的房產加上股票、版權費，遺產估計有1億港元（約新台幣4.1億元）。他早在嚥氣前就立好遺囑，要將90%遺產留給謝霆鋒和前媳婦張柏芝生下的2個寶貝金孫謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）。