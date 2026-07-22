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林靜儀：台中市公布的是行政院7／16初驗結果

鄭照新直指「台中提案遭中央打槍」 林靜儀：廣撈公文都找不到

中聯致癌油風暴延燒，在野藍白猛批中央政府失職。民眾黨主席黃國昌質疑，行政院新聞稿所稱再驗出不合格的2批油品，台中市食安處早在上週就已先公布。對此，衛福部次長林靜儀昨（21）日反批黃國昌烏龍指控，更直言「我要笑爛」，如果真心在乎食安，就好好落實《食安法》規定的主管機關應盡之責，而不是慌亂之後搞政治動作還造謠。黃國昌20日指出，行政院新聞稿稱「確認再驗出2批油品不合格」，但食藥署公布的批號「313-1150408」及「315-1150413」，台中市食品藥物安全處早已公布，質疑行政院長卓榮泰是「後知後覺，還是在耍寶」。針對黃國昌發言，林靜儀表示，此說法與事實不符。如果真心在乎食安，就應落實《食安法》賦予主管機關的責任，而不是事後搞政治動作、散布錯誤資訊。食藥署7月15日新聞稿已說明持續抽樣檢驗中，這2批超標油品是7月16日由食藥署研檢組初驗發現，台中市政府食安處新聞稿還直接寫「依食藥署抽驗結果」公布下游業者名冊，黃國昌烏龍指控才比較像在耍寶。另外，針對台中市副市長鄭照新宣稱「中市3年前提案遭中央打槍」，林靜儀怒嗆「講話不憑良心至少要憑證據」，查閱公文及會議紀錄後，並未找到相關提案。她表示，食藥署2024年因應蘇丹紅事件主動研議修法，並召開多場會議蒐集中央、地方及檢驗機構意見，台中市當時在8月14日才正式去函提出建議。林靜儀進一步指出，當時討論的是蘇丹紅等「重大非法添加物」通報制度；本次事件涉及的苯駢芘屬於油品不純物，本就是《食安法》HACCP查核項目，也是地方政府依法應管理的業務之一，而非中央獨自負責。林靜儀強調，食安必須中央與地方共同合作，衛福部已擬定《食安法》修法草案，並持續處理超標及預防性下架油品，呼籲各界基於事實共同解決問題，而非政治攻防。