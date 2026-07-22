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台灣知名設計師溫慶珠過世，享壽69歲，而她在演藝圈中的好友蕭薔，過去曾多次力挺她的品牌，2021年蕭薔出席台北時裝周，和溫慶珠留下溫馨合照，她更大讚溫慶珠對服裝有熱情，至今仍在時裝界屹立不搖，非常不容易。蕭薔2021年出席溫慶珠品牌Isabelle Wen在台北時裝周的大秀，她感嘆時裝界非常殘酷，每一季的汰舊換新，考驗的不只是創意，還有熱情，蕭薔大讚溫慶珠多年對服飾始終保有熱忱，在時裝界屹立不搖，實屬不易。蕭薔形容整場秀展演了品牌特有的溫式風格，「詮釋出溫柔又有力量的衝突美學，讓我堅信美的力量，可以撫慰人心。」還開玩笑說，讓荷包哭哭也是一種藝術。當時蕭薔和溫慶珠在台下合照，溫慶珠還摟著蕭薔的手，在身材高挑的蕭薔旁邊，顯得格外嬌小，沒想到如今卻成為追憶。溫慶珠的設計公司「ISABELLE WEN 溫慶珠」昨日深夜發布聲明表示：「本公司 溫慶珠流行事業，以無限哀痛之心，向貴單位各位通知，我們敬愛的總裁 溫慶珠女士，已於日前安詳辭世...在我們哀悼此一痛失的同時，品牌仍將延續總裁 溫慶珠女士的設計精神和風格，持續穩健、全力以赴向前發展。」