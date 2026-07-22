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▲凱莉霍特爾在「怪獸宇宙」的兩部作品中飾演關鍵角色「吉雅」。（圖／Warner Bros. Entertainment YouTube）

▲凱莉霍特爾週二清晨在馬里蘭州的一場車禍中喪生，得年19歲。（圖／美聯社）

美國聽障女星凱莉霍特爾（Kaylee Hottle）2021年在電影《哥吉拉大戰金剛》中飾演用手語和金剛溝通的小女孩「吉雅」為影迷熟知，怎料，昨（21）日外媒報導，她的父親透過手語透露，自己女兒在馬里蘭州的一場車禍中不幸過世，得年19歲，他必須專程從德州飛往當地認領愛女的遺體。據外媒報導，凱莉霍特爾的父親約書亞霍特爾透露，他的女兒於週二清晨在馬里蘭州的一場車禍中喪生，約書亞也在一段近23分鐘的社群平台直播中敘述此噩耗，他用手語解釋說，自己一開始得知凱莉遭遇嚴重車禍，而在歷經一波震驚後不久，官員打電話電通知他，凱莉在送往醫院的途中心跳停止，而自己必須專程從德州飛往當地認領女兒的遺體。當地執法人員表示，凱莉霍特爾於週二清晨搭乘一輛1995年份的本田Accord時，因為駕駛偏離了馬里蘭州的道路，最後撞進路旁的溝渠。凱莉霍特爾13歲時在《哥吉拉大戰金剛》飾演骷髏島土著伊維族的倖存者，也是唯一能用手語和金剛溝通的人類「吉雅」，沉穩的演出令全球影迷印信深刻，而2024年的《哥吉拉與金剛：新帝國》她再次回歸演出，該片也在全球獲得極佳的票房表現，沒想到，正值青春年華之際的凱莉因為意外而離世，讓影迷錯愕又不捨。