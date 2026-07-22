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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今（22）日在客場迎戰費城費城人隊（Philadelphia Phillies），持續以「第1棒・指定打擊（DH）」身分先發上陣。儘管大谷因左膝疼痛而避開了原訂於明（23）日的登板投球，但他仍堅持以打者身分出賽。然而，前大聯盟日籍球星福留孝介（Kosuke Fukudome）在解說時點出，左膝的傷勢確實可能已經對大谷的打擊力道產生了負面影響。針對大谷翔平帶傷上陣的情況，曾效力於中日龍、阪神虎及美國大聯盟的名宿福留孝介，在擔任《NHK BS》賽事球評時提出了他的專業見解。福留孝介分析道：「從大谷選手的打擊機制來看，後腳（左腳）是負責蹬地發力的關鍵，這能幫助他提升揮棒速度。但現在因為左膝疼痛，左腳變得較難發力，導致揮棒速度受到影響。這會讓擊球飛行的距離變短，有時候在擊球瞬間的『推送力道（押し込み）』也會顯得不夠紮實。」儘管外界對大谷的打擊狀態感到擔憂，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時，則對子弟兵的狀況抱持樂觀態度，並否認左膝傷勢會嚴重影響打擊。羅伯斯解釋：「如果受傷的是在身體前方、擊球時需要旋轉承受力量的『右膝』，那才會是個大問題。就像我之前說過的，他現在的揮棒狀態依然很好，並且已經學會如何與膝蓋的疼痛感和平共處。」本場比賽受到當地極端天候與山洪暴發警報影響，開打時間整整延遲了1小時20分鐘。球場在大雨滂沱中鋪設了帆布，直到雨勢趨緩才正式恢復比賽。在苦等一個多小時後，大谷翔平於一局上面對上半季已狂攬10勝的費城人王牌先發惠勒（Zack Wheeler）。在1壞球2好球的絕對劣勢下，大谷面對一顆時速95.8英里（約154.1公里）的速球揮棒落空，慘遭三振。值得注意的是，大谷在這個打席中，對惠勒投出的3顆好球全部揮棒落空，完全未能擊中球心。回顧前一場（20日）的系列賽首戰，大谷面對賽揚獎候選人、費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）同樣陷入苦戰，全場4打數無安打並吞下2次三振，中斷了先前的連續安打場次。左膝傷勢是否真的如福留孝介所言，成為大谷下半季打擊火力的隱憂，仍有待後續比賽觀察。