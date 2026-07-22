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▲蔡阿嘎看到蘿拉家中滿屋的精品，忍不住開玩笑嗆：「比老闆揮霍一定要大力譴責起來啊！」（圖／蔡阿嘎YT）

蔡阿嘎與老婆二伯接連爆出爭議，創立品牌「HAHABABY」涉及抄襲風波慘遭網友出征、抵制，夫妻倆過往言論也被放大檢視。其中，蔡阿嘎曾突襲前員工蘿拉的家，看到滿屋精品驚呆，其中一款要價13萬的訂製DIOR包，上面繡著「LAURA LIN」的英文字，讓蔡阿嘎脫口：「繡學號的也可以車啊！HAHABABY也能車的出來。」蔡阿嘎「潔癖慣老闆」系列影片曾開箱前員工蘿拉的家，當時看到滿屋的精品，忍不住開玩笑嗆：「比老闆揮霍一定要大力譴責起來啊！」其中一款要價新台幣13萬元的訂製款名牌包，上面繡上「LAURA LIN」展現獨特性，沒想到蔡阿嘎看了卻吐槽：「繡學號的也可以車啊！HAHABABY也能車的出來。」危險發言讓一旁的二伯和蘿拉全嚇傻。隨後，蘿拉趕緊說明必須使用同樣色號、公司的標準字，且要送回去原廠。如今HAHABABY捲入抄襲爭議，這段影片也被網友翻出，不尊重品牌、著作權的態度，也讓人嘆思維早已根深蒂固，並開酸：「原來蘿拉才是尊重品牌的人。」HAHABABY抄襲爭議狂燒數日，撞款日韓品牌的商品多達41項，網友們也成立連署抵制網站，並提出「公開原稿、說清產地、保障退款」的3大訴求，不過截至目前為止，蔡阿嘎夫妻與團隊皆未對外說明，就連昨日蔡阿嘎生日當天，所有社群媒體也全都靜悄悄，持續神隱讓不少老粉失望。