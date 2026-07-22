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鄧凱勛批民進黨：避答、揮答、亂答

游皓麟批蘇巧慧甩鍋、神隱：沒資格選

呂家愷3問蘇巧慧：是否認同中央的傲慢？

是否認同潘孟安面對食安質疑揮答記者、甚至反嗆記者炒新聞？ 是否認同父親蘇貞昌當年因為食安風暴，痛罵推卸責任的人是混蛋？ 是否認同吳崢、林秉宥、戴瑋姍如此傲慢且反科學的言行？

針對致癌油議題引發食安風暴，國民黨新北市議員呂家愷、板橋區市議員參選人鄧凱勛、新店深坑石碇坪林烏來區市議員參選人游皓麟昨（21）日舉行記者會，強烈抨擊民進黨新北市長參選人蘇巧慧及其陣營，從上到下面對致癌油問題時，不僅未負起責任監督中央政府，反而以「避答、揮答、亂答」的態度，用傲慢、閃躲甚至反科學的說詞來回應，根本是藐視沸騰的民意。鄧凱勛首先指出，新北市長參選人蘇巧慧有問「避」答，將責任推給地方、推給台中，彷彿千錯萬錯都不會是民進黨的錯；總統府秘書長潘孟安在蘇巧慧主辦的造勢場合，面對記者提問更是直接「揮」答，一個箭步便把記者揮開，不僅如此，蘇巧慧陣營更是集體「亂答」，以傲慢態度面對食安議題。鄧凱勛舉例，繼民進黨發言人吳崢咆哮「又不是我逼你吃，跟我大小聲幹嘛？」引發全民怒火，蘇巧慧陣營議員林秉宥也以「如喪考妣」諷刺上街抗議的民眾，蘇巧慧陣營議員戴瑋姍甚至還稱致癌物苯駢芘是植物及環境中可能存在的「天然物質」，鄧凱勛諷刺地說，「這簡直是瑋姍的奇幻宇宙」，難道常溫下植物會自己合成苯駢芘？難道爆米花在玉米田裡自己就會蹦出來？豬一出生身上就帶著幾塊叉燒？直言古有趙高指鹿為馬，今有戴瑋姍「指毒為天然」。游皓麟則抨擊，民進黨集體傲慢宛如蘇巧慧父親蘇貞昌當年嘴臉重現，面對萊豬議題質詢時，時任行政院長蘇貞昌回嗆「你吃了有出事嗎？」面對能源議題監督時，蘇貞昌又嗆聲「在那叫什麼！」對比蘇巧慧陣營現在的傲慢，只能說父女兩人根本如出一轍。而在食安議題上，游皓麟更翻出蘇貞昌過去多次痛罵中央政府，甚至說推卸責任就是「混蛋」，對比蘇巧慧如今選擇甩鍋地方，游皓麟也呼籲蘇巧慧「聽聽爸爸怎麼說的」，若蘇巧慧持續在致癌油議題上神隱跟雙標，根本沒資格選新北市長！呂家愷表示，上述這些荒腔走板的發言與動作，都是出自蘇巧慧及蘇巧慧陣營，但身為立委的蘇巧慧，至今沒有對中央提出過任何質詢，甚至對中央政府及民進黨人士的傲慢保持沉默。呂家愷更對蘇巧慧提出3問：3人今天在記者會也共同呼籲，蘇巧慧身為立法委員，如果不願意監督中央，至少要跟民意站在一起，公開邀請蘇巧慧725一起上凱道反致癌油、守護食安，不要連致癌物流入校園、毒害孩子這麼嚴重的事都繼續默不作聲，並請中央政府好好聽進民意、扛起責任，別再讓台灣人民的食品安全付出最嚴重的代價。