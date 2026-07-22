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MLB交易大限進入倒數，戰績高居國聯前段的洛杉磯道奇，原本被視為最有可能大手筆補強的買家之一，總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻拋出震撼說法，直言球隊甚至「更像賣家而不是買家」。原因並非道奇放棄爭冠，而是球團認為現有陣容沒有明顯缺口，一票傷兵回歸就等同完成重量級交易。道奇目前大谷翔平因左膝不適暫停先發投球，捕手史密斯（Will Smith）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及終結者狄亞茲（Edwin Díaz）也都在傷兵名單，但羅伯斯仍表示，球隊各位置沒有迫切需要填補的漏洞。羅伯斯認為，未來幾週陸續歸隊的傷兵，本身就是交易大限最重要的補強。他甚至直言：「我幾乎可以說，我們更像賣家而不是買家。」暗示道奇可能整理40人名單、交易暫時沒有位置的球員，換取農場深度或未來籌碼。狄亞茲自4月接受右手肘游離體移除手術後缺陣，羅伯斯透露，他最快可能在道奇下週作客大都會時歸隊。史奈爾則已展開小聯盟復健賽，首場投1.1局無失分、送出4次三振，32球中有19顆好球，最快球速與揮空表現也相當理想。儘管羅伯斯說法引發討論，但道奇並未完全關閉交易可能。他也強調，球團仍會持續探詢市場，只是除非出現能明顯升級陣容的球員，否則不會為了交易而交易。道奇目前戰績63勝38敗，高居國聯西區首位，僅略遜於釀酒人的63勝37敗；2026年MLB交易大限為美東時間8月3日下午6時。對志在挑戰世界大賽三連霸的道奇而言，最終可能不是再搶一名巨星，而是先替即將回歸的主力清出位置。