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北捷信義線東延段7/23起試運轉！紅線部分列車班次調整

列車改由廣慈/奉天宮站發車，但該站仍不開放上、下車，提醒旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導，以利列車調度順暢

由於淡水信義線平日尖峰，部分列車到站時刻將微幅調整1至2分鐘。

▲信義線東延段將於7月23日起試運轉，列車改由廣慈/奉天宮站發車，但該站仍不開放上、下車。（圖/台北捷運局提供）

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▲信義線東延段將接續捷運信義線象山站尾軌東端，以高運量地下方案向東延伸。（圖／臺北市捷運工程局提供）

在於要面對複雜的地質挑戰，需克服淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤，施工期間開挖機具都陷在軟弱的黏土中，施工人員甚至要脫掉青蛙裝才能夠脫離泥沼，對於所有施工人員來講十分艱辛且具有風險