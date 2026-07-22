台北捷運信義線東延段被外界公認是「最難路線」之一，其自2016年開始動工後，歷經近10年終於要在明（23）日起試運轉。根據台北捷運表示，試運轉期間列車將由廣慈/奉天宮站發車，部分列車到站時刻將微幅調整1至2分鐘。但提醒乘客，該站目前不開放上、下車，旅客若有搭乘信義線仍需在象山站上、下車，並配合車站人員引導。根據台北市長蔣萬安表示，信義線東延段最快將於2026年8月通車，將更完整大台北地區大眾交通。
北捷信義線東延段7/23起試運轉！紅線部分列車班次調整
根據台北捷運說明，信義線東延段將於7月23日起試運轉，列車改由廣慈/奉天宮站發車，但該站仍不開放上、下車，提醒旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導，以利列車調度順暢，由於淡水信義線平日尖峰，部分列車到站時刻將微幅調整1至2分鐘。北捷表示，試運轉期間造成些許不便，亦請旅客見諒，亦提醒民眾提早規劃行程、預留候車時間。
北捷最後提醒民眾，試運轉期間，淡水信義線列車資訊可透過台北捷運官網，與車站公告「淡水信義線時刻表」查詢，亦可透過「台北捷運Go」App列車動態資訊，即時查詢列車到站時間。
東延段為什麼是最難路線？僅1.4公里卻等快10年：最快8月通車
信義線東延段短短一站只有1.4公里，卻被外界稱作是台北捷運「最難路線」之一，自2016年動工已等了近10年才終於快完工，由於東延段路線並非位於大馬路主幹道，其道路幅度極窄，施工機具與民宅騎樓僅距60至70公分，幾乎是貼著民宅進行施工。
不過東延段路線施工最困難的點，在於要面對複雜的地質挑戰，需克服淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤，施工期間開挖機具都陷在軟弱的黏土中，施工人員甚至要脫掉青蛙裝才能夠脫離泥沼，對於所有施工人員來講十分艱辛且具有風險，也讓動工過程更艱辛。
北捷信義線東延段等了快10年終於要通車，將讓大台北地區的大眾交通更完整。據悉，信義線東延段將接續捷運信義線象山站尾軌東端，以高運量地下方案向東延伸，根據台北市長蔣萬安表示，預估將於2026年8月底通車。
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根據台北捷運說明，信義線東延段將於7月23日起試運轉，列車改由廣慈/奉天宮站發車，但該站仍不開放上、下車，提醒旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導，以利列車調度順暢，由於淡水信義線平日尖峰，部分列車到站時刻將微幅調整1至2分鐘。北捷表示，試運轉期間造成些許不便，亦請旅客見諒，亦提醒民眾提早規劃行程、預留候車時間。
東延段為什麼是最難路線？僅1.4公里卻等快10年：最快8月通車
信義線東延段短短一站只有1.4公里，卻被外界稱作是台北捷運「最難路線」之一，自2016年動工已等了近10年才終於快完工，由於東延段路線並非位於大馬路主幹道，其道路幅度極窄，施工機具與民宅騎樓僅距60至70公分，幾乎是貼著民宅進行施工。
北捷信義線東延段等了快10年終於要通車，將讓大台北地區的大眾交通更完整。據悉，信義線東延段將接續捷運信義線象山站尾軌東端，以高運量地下方案向東延伸，根據台北市長蔣萬安表示，預估將於2026年8月底通車。