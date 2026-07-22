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2026年MLS美國職業足球大聯盟明星賽將於台灣時間7月30日在夏洛特登場，由MLS明星隊交手墨西哥足球聯賽明星隊，不過最大焦點梅西（Lionel Messi）確定不會出賽。原因並非受傷，而是他才剛率領阿根廷踢完世界盃決賽，需要獲得完整休息。MLS官方公布的明星隊名單原本包含梅西與邁阿密國際隊友德保羅（Rodrigo De Paul），兩人最終都將缺席。阿根廷在7月19日世界盃決賽以0：1不敵西班牙，MLS明星賽則安排在7月29日，兩場比賽只相隔10天。FIFA與全球球員工會FIFPRO近年持續主張，大型賽事結束後，球員應獲得至少21天休賽期，正式比賽之間也應保留足夠恢復時間。梅西本屆世界盃8場比賽先發7場，其中3場踢滿120分鐘，包括決賽，他最終攻進8球。如此高齡又高負荷出賽，若立即回到MLS參加明星賽，傷病風險勢必提高。根據《ESPN》報導，梅西與德保羅確定缺席邁阿密國際對芝加哥火焰及蒙特婁的兩場MLS賽事。若兩人完整休滿21天，還可能錯過8月1日對哥倫布機員，以及聯盟盃對聖路易競技、蒙特雷的前兩戰，最快可能在8月12日對萊昂時回歸，但球團尚未正式公布復出日期。梅西與德保羅都是透過票選進入明星隊，但目前沒有再徵召替代球員的計畫。對MLS而言，少了全球最具號召力的球星，票房與話題性難免受到影響；不過在世界盃擴軍至48隊、賽事增加到8場後，如何避免球員被密集賽程耗盡，也比安排一場表演性質的明星賽更重要。梅西缺席明星賽不只影響話題與票房，也可能牽動後續出賽資格。依照MLS規定，獲選明星隊的球員若未經聯盟事前批准而缺席，將不得參加所屬球隊下一場聯賽。梅西對此並不陌生。2025年，他與邁阿密國際隊友阿爾巴（Jordi Alba）缺席MLS明星賽，聯盟認定兩人未事先取得批准，因此雙雙遭禁賽一場，無法出戰接下來對辛辛那提的比賽。梅西目前雖確定不參加明星賽，但是否會被禁賽仍不能直接下定論。真正關鍵不是他有沒有出席，而是MLS是否正式批准這次休養；在聯盟公布決定前，仍存在下一場聯賽遭停賽的可能。