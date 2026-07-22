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美國逾九成處方藥為學名藥

延續「製造回流」政策 施壓藥廠赴美設廠

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將大幅提高進口學名藥（Generic Drugs）關稅，給予業者兩年零關稅寬限期後，自2028年8月起課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。川普表示，此舉目的是迫使製藥業將生產線遷回美國，以提升本土製造能力。綜合路透社及彭博新聞報導，川普21日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，自2026年8月1日起，進口至美國的學名藥將維持兩年0%關稅，讓企業有時間調整生產布局。不過，寬限期結束後，自2028年8月起，所有進口學名藥將課徵100%關稅，並於一年後、2029年8月進一步提高至200%。川普強調，這項政策是為了推動學名藥製造業回流美國，凡未在政府給定期限內赴美設廠、投資生產設備的企業，都將面臨高額關稅作為懲罰。他表示：「這麼做是為了讓學名藥生產重返美國，對那些決定不在規定期限內興建工廠及添購設備的企業施加懲罰。」所謂學名藥，是指原廠藥專利到期後，由其他藥廠依照相同有效成分、劑型及劑量生產的藥品，通常價格遠低於原廠藥，也是全球醫療體系控制藥品支出的重要來源。根據美國食品暨藥物管理局（FDA）統計，目前美國市場販售的藥品中，超過90%屬於學名藥，因此新關稅政策未來可能影響美國大部分藥品供應鏈及藥價。不過，川普也表示，針對專利藥、品牌藥（Branded Drugs）及創新藥物的關稅政策維持不變，不受此次措施影響。分析指出，這項措施是川普推動製造業回流（Reshoring）政策的最新一環，希望藉由高關稅促使製藥企業將生產基地遷回美國，降低對海外供應鏈的依賴。事實上，川普政府近年持續要求藥廠增加美國本土投資，同時透過「最惠國藥價」（Most-Favored-Nation）政策，要求製藥公司將美國藥價調降至與其他高所得國家相近的水準，以降低民眾醫療負擔。今年4月，川普已簽署行政命令，宣布對進口品牌藥課徵100%關稅，但若製藥公司同意政府提出的藥價協議，或承諾將生產移回美國，則可獲得豁免。此外，全球多家大型藥廠去年已與美國政府簽署協議，使價值數十億美元的藥品得以免於適用相關關稅措施。分析認為，學名藥關稅預留兩年的緩衝期，顯示美國政府希望給予業者足夠時間調整供應鏈及投資布局。不過，由於美國學名藥高度仰賴海外生產，未來若企業無法及時完成產能移轉，高額關稅是否推升藥品價格、影響供應穩定，仍有待進一步觀察。