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MLB再爆疑似偷暗號爭議。洛杉磯天使職業球探普林斯坦（Justin Prinstein）本季被發現坐在庫爾斯球場看台，以手機拍攝科羅拉多洛磯教練團，事件通報大聯盟後，天使隨即將他開除。最諷刺的是，普林斯坦長期自稱「棒球間諜」（The Baseball Spy），如今卻真的因偷拍對手而丟掉工作。根據《The Athletic》報導，普林斯坦是在落磯主場庫爾斯球場，被球團人員發現從球探席拍攝教練團。時間點就在兩隊6月1日至3日於洛杉磯進行三連戰之前，落磯隨後向聯盟回報，天使也因此得知事件。球探原本可以在比賽中拍攝球員與比賽內容，問題在於MLB禁止使用電子科技竊取、破解或傳遞暗號。外界目前仍不清楚普林斯坦究竟拍攝哪名教練、錄下哪些內容，也無法確認他是否真的試圖破解戰術，但行為已踩到極度敏感的紅線。事件曝光後，時任天使總管米納西安（Perry Minasian）據報立即將普林斯坦解雇，並向落磯高層致歉。由於雙方球團都相信這是普林斯坦的個人行為，並非天使有組織地指示偷拍，因此球隊目前不被認為會面臨聯盟處分。不過普林斯坦的爭議可能不只一次。《The Athletic》另指出，天使4月作客聖地牙哥期間，他也曾被拍到錄製教士休息區，只是目前不清楚教士或天使當時是否知情。42歲的普林斯坦去年12月才加入天使，過去曾擔任辛辛那提紅人國際球探，也曾在韓國職棒球團任職。他在社群平台使用「@TheBaseballSpy」帳號，甚至曾主持同名Podcast。如今這個原本用來建立個人品牌的綽號，卻成為整起事件最荒謬的註腳。