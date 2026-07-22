《英雄聯盟》韓國LCK賽區戰隊HLE，近期完成MSI季中邀請賽、EWC電競世界盃賽事，隊伍中的下路Gumayusi（李敏炯）回到韓國開直播時，竟意外爆出自己差點在飛機上死掉的經歷，他在飛機上暴飲暴食、喝酒之後，原本想好好睡一覺，沒想到居然突然視線模糊、頭暈，血壓甚至驟降。
10分鐘暴飲暴食又喝酒 血壓狂降
Gumayusi在開直播的時候表示，自己在回國的長途飛機上睡不太著，所以決定打破戒酒計劃，一口氣點了2杯雞尾酒和1杯紅酒，這些酒的酒精濃度都不低，擔心空腹喝酒的他，又把飛機餐、泡麵、牛排、冰淇淋等食物，在10分鐘內全部吃完。
原本以為吃飽喝足之後可以好好睡覺，卻突然感到胃很不舒服，而且出現頭暈、視線模糊的情況，當下他感覺到情況不對，開始擔心自己會在飛機上死掉，所以開始向空服人員求助，一量血壓收縮壓竟然降到90mmHg，正常收縮壓應該要在120mmHg，幸好經過休息、吸氧之後就沒事了。許多粉絲知道消息後，紛紛表示「我真的是......」、「韓華差點失去AD」、「真的……可以不要這樣搞嗎……超嚇人的」、「還好沒事」。
到EWC買300個桃子 隊友超傻眼
當Gumayusi發生意外時，坐在前面的隊友Zeus只是覺得後面很吵鬧，完全不知道是Gumayusi，而Zeka則是跑過來湊熱鬧，看著Gumayusi攤在座位上痛苦呻吟，他只是說了一句「他幹嘛啊」。根據醫學期刊《Thorax》研究指出，在飛機上喝酒對人體危害很大，在飛機上喝酒，很容易讓血氧濃度掉到85％，而且為了補償氧氣濃度下降，心跳會加速，加重心臟負擔。也有護理師表示，以Gumayusi的身高體重來說，收縮壓90真的滿低的，但還不會死掉，請大家放心。
Gumayusi此次到法國巴黎參加EWC電競世界盃也發生一件趣事，他因為想吃桃子，就去買了桃子，卻不小心花了10萬韓元（約新台幣2183元）買了300個桃子！隊友原本還以為是100個而已，沒想到是300個，而Gumayusi也笑說，要把這些桃子分給有來EWC的隊伍。
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Gumayusi在開直播的時候表示，自己在回國的長途飛機上睡不太著，所以決定打破戒酒計劃，一口氣點了2杯雞尾酒和1杯紅酒，這些酒的酒精濃度都不低，擔心空腹喝酒的他，又把飛機餐、泡麵、牛排、冰淇淋等食物，在10分鐘內全部吃完。
原本以為吃飽喝足之後可以好好睡覺，卻突然感到胃很不舒服，而且出現頭暈、視線模糊的情況，當下他感覺到情況不對，開始擔心自己會在飛機上死掉，所以開始向空服人員求助，一量血壓收縮壓竟然降到90mmHg，正常收縮壓應該要在120mmHg，幸好經過休息、吸氧之後就沒事了。許多粉絲知道消息後，紛紛表示「我真的是......」、「韓華差點失去AD」、「真的……可以不要這樣搞嗎……超嚇人的」、「還好沒事」。
當Gumayusi發生意外時，坐在前面的隊友Zeus只是覺得後面很吵鬧，完全不知道是Gumayusi，而Zeka則是跑過來湊熱鬧，看著Gumayusi攤在座位上痛苦呻吟，他只是說了一句「他幹嘛啊」。根據醫學期刊《Thorax》研究指出，在飛機上喝酒對人體危害很大，在飛機上喝酒，很容易讓血氧濃度掉到85％，而且為了補償氧氣濃度下降，心跳會加速，加重心臟負擔。也有護理師表示，以Gumayusi的身高體重來說，收縮壓90真的滿低的，但還不會死掉，請大家放心。
Gumayusi此次到法國巴黎參加EWC電競世界盃也發生一件趣事，他因為想吃桃子，就去買了桃子，卻不小心花了10萬韓元（約新台幣2183元）買了300個桃子！隊友原本還以為是100個而已，沒想到是300個，而Gumayusi也笑說，要把這些桃子分給有來EWC的隊伍。