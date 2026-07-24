7月24日是一年一度的「國際冷笑話日」！其實這是一個由台灣人發起的節日，希望能在炎熱的夏天，透過「冷笑話」消消暑。《NOWNEWS》整理國際冷笑話由來、10個冷笑話，讓你在今天向親朋好友說說冷笑話，清涼一下。

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「國際冷笑話日」由來　由台灣人創立

「國際冷笑話日」最初從台灣網路社群發起，7月24日正值節氣「大暑」前後，氣溫總是炎熱難耐，不如聽一個說完空氣瞬間凝結，讓人忍不住喊「好冷喔」的超級冷笑話，說不定可以達到心理上降溫作用。

▲故宮拿文化開啟冷笑話。文物出處分別為弘治窯 描紅魚紋盤和明 嘉靖 青花五彩蓮塘魚藻盤。（圖／翻攝自臉書國立故宮博物院 National Palace Museum）
▲故宮拿文化開啟冷笑話。文物出處分別為弘治窯 描紅魚紋盤和明 嘉靖 青花五彩蓮塘魚藻盤。（圖／翻攝自臉書國立故宮博物院 National Palace Museum）
冷笑話10選

Q1：哪一種水果最容易感到焦慮？

A： 香蕉（因為「香蕉」諧音「焦」）。

Q2：皮卡丘站起來之後會變成什麼？

A： 皮卡乒乓，因為站起來就跳乒乓了。

Q3：什麼雞最喜歡吹風？

A： 吹風機。

▲故宮以文物發想冷笑話。文物出處：明 成化 鬥彩雞缸杯。（圖／翻攝自臉書國立故宮博物院 National Palace Museum）
▲故宮以文物發想冷笑話。文物出處：明 成化 鬥彩雞缸杯。（圖／翻攝自臉書國立故宮博物院 National Palace Museum）
Q4：一個獵人開槍打了一隻狐狸，為什麼獵人自己卻死了？

A：他打的是反射弧（狐）。

Q5：鮮奶油最不喜歡和誰聊天？

A：攪拌棒，因為他會打發鮮奶油。

Q6：為什麼超人要穿緊身衣？

A：因為救人要緊。

Q7：阿杏摔倒四腳朝天，變成誰？

A：阿呆。

Q8：魚沒吃飯會變什麼？

A：鱷魚，因為是餓魚。

Q9：高麗菜死了變什麼？

A：高利貸，因為高麗dead。

Q10：為什麼彈塗魚跳得比101高。

A：因為101不會跳。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...