我是廣告 請繼續往下閱讀

「國際冷笑話日」由來 由台灣人創立

▲故宮拿文化開啟冷笑話。文物出處分別為弘治窯 描紅魚紋盤和明 嘉靖 青花五彩蓮塘魚藻盤。（圖／翻攝自臉書國立故宮博物院 National Palace Museum）

冷笑話10選

▲故宮以文物發想冷笑話。文物出處：明 成化 鬥彩雞缸杯。（圖／翻攝自臉書國立故宮博物院 National Palace Museum）

7月24日是一年一度的「國際冷笑話日」！其實這是一個由台灣人發起的節日，希望能在炎熱的夏天，透過「冷笑話」消消暑。《NOWNEWS》整理國際冷笑話由來、10個冷笑話，讓你在今天向親朋好友說說冷笑話，清涼一下。「國際冷笑話日」最初從台灣網路社群發起，7月24日正值節氣「大暑」前後，氣溫總是炎熱難耐，不如聽一個說完空氣瞬間凝結，讓人忍不住喊「好冷喔」的超級冷笑話，說不定可以達到心理上降溫作用。Q1：哪一種水果最容易感到焦慮？A： 香蕉（因為「香蕉」諧音「焦」）。Q2：皮卡丘站起來之後會變成什麼？A： 皮卡乒乓，因為站起來就跳乒乓了。Q3：什麼雞最喜歡吹風？A： 吹風機。Q4：一個獵人開槍打了一隻狐狸，為什麼獵人自己卻死了？A：他打的是反射弧（狐）。Q5：鮮奶油最不喜歡和誰聊天？A：攪拌棒，因為他會打發鮮奶油。Q6：為什麼超人要穿緊身衣？A：因為救人要緊。Q7：阿杏摔倒四腳朝天，變成誰？A：阿呆。Q8：魚沒吃飯會變什麼？A：鱷魚，因為是餓魚。Q9：高麗菜死了變什麼？A：高利貸，因為高麗dead。Q10：為什麼彈塗魚跳得比101高。A：因為101不會跳。