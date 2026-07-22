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受美股四大指數全面收紅、費城半導體指數大漲逾5%激勵，台股今（23）日開盤強勢反彈，加權指數開高來到以44513.75點開出，隨後大漲984.14點至45217.01點。美股方面，週二（22日）四大指數全面收高，道瓊工業指數上漲385點，標普500指數上漲0.89%，那斯達克指數勁揚1.29%，費城半導體指數更大漲逾5%，半導體與記憶體族群成為領漲主力。個股方面，AMD大漲8.11%，SK海力士ADR飆升13%，美光勁揚12%，光通訊廠AAOI大漲15%；美超微公布優於預期的初步財測，單季新訂單突破600億美元，盤後股價再飆逾17%，也為AI供應鏈增添利多。法人表示，美股半導體族群強彈，有助帶動台股開盤延續反攻氣勢，後續仍須留意外資買盤力道、美國科技巨頭財報及成交量能是否持續放大，以觀察反彈行情能否延續。今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2440元，漲幅1.24％，隨後進一步上漲35元至2445元；鴻海（2317）上漲3元至249元；聯發科（2454）上漲330元至4000元；廣達（2382）上漲2元來到326元；長榮（2603）上漲1元至204元。