我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨稱無人載具計畫違法 要求政院暫停

立法院國民黨團21日放話，要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列2026年度全數預算。經濟部長龔明鑫今（22）日表示，這對於國內無人機供應鏈及軍工股影響大，並說上次在野黨將國防特別預算中的無人機刪除已讓業者很沮喪，現在連經濟部統籌計畫也刪除，「前一次砍掉一條手臂，那這次連另外一條手臂也砍掉了」，希望不要成真。龔明鑫表示，上次在野黨將編列在《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》中的無人載具預算已經讓企業界感到很失落，這次連經濟部統籌的計畫也一併刪除，「前一次砍掉一條手臂，那這次連另外一條手臂也砍掉了」，這等於政府沒有辦法有任何的政策或預算來支援，只能讓企業自謀生路，希望就不要成真了。對於國民黨批評政府是「先編預算後找需求」，龔明鑫反駁，嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心早就在執行，場域計畫也都有在進行。事情起因是近期審查「無人載具發展條例」，國民黨提出的《國防自主無人載具科技發展及採購條例》及《強化國防自主暨無人機產業發展條例》草案版本側重產業發展。經濟部回應，行政院去年10月已訂定為期6年的「無人載具產業發展統籌型計畫」，經費需求約442億元，建議無須另立法規範。立法院國民黨團稱「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算程序違法在先、內容浮編灌水，根本無須另設統籌型計畫；而朝野均已提出無人載具專法草案，國民黨團版本更完整，因此提案要求行政院立即暫停計畫，刪除2026年度各部會相關預算，相當於用草案推翻既有計畫。