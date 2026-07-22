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百萬YouTuber蔡阿嘎的前資深員工蘿拉（本名林沛蓁）2年前因為偽造AB合約私吞公司3000萬元遭開除並吃上官司，負面形象纏身的她在醜聞爆發後銷聲匿跡，近日週刊直擊蘿拉悄悄轉換跑道，在一間二手車行擔任影音企劃。據《鏡週刊》報導，蘿拉被蔡阿嘎踢爆背信後幾乎消失在網路世界，處處求職也不順利，不過日前爆料人指出她已經找到新工作，目前任職於桃園一間二車商的短影音企劃，與老闆、老闆娘相處融洽，還獲得一輛TOYOTA專屬配車，然而蘿拉不但駕駛技術不佳，還一度違停在紅線上。蘿拉2024年被老闆蔡阿嘎揭露長年詐取公司及廠商千萬財產，當時蘿拉利用身為公司對外主要窗口的極高權限，瞞著蔡阿嘎與廠商簽訂兩份不同的AB合約，她將給公司的合約金額報低，另一份合約的昂貴差額則直接收進自己的私人口袋。在蔡阿嘎工作室任職近8年期間，蘿拉前後利用此手法欺瞞並榨取了高達20多家合作廠商的款項，除了大筆金額之外，她還私自以蔡阿嘎及老婆二伯的名義，向各個廠商索取了大量的公關品並占為己用，蔡阿嘎事後透過律師發出聲明開除蘿拉，也向法院申請強制執行還款、查封財產並進行法拍，並將這段被背叛及追債的過程拍成連載系列影片。面對大眾排山倒海的批評與沉重債務，蘿拉事後坦承錯誤，發出聲明懇求蔡阿嘎與大眾「給一條活路」，並表示會努力工作並將所得盡全力投入還款。