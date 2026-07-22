我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨桃園市長候選人黃世杰持續拋出公車、托育、敬老卡升級等政見，卻被國民黨桃園市議員凌濤質疑是抄襲其2022參選議員的政見。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹表示，凌濤聲稱3年前有提出類似的政見，可是這3年來桃園市民仍不斷對相關議題表達不滿，到底是議員監督不力，還是張善政市長太混了？凌濤應該做的是督促市長，而張善政如果什麼都不做，就應該回鄉種菜，讓黃世杰來做。黃宣尹表示，黃世杰提出相關願景與藍圖，正因為他持續勤跑基層與第一線民眾接觸，在地方、在社群上獲得的回饋。很樂意大家都有關心市民的心，但凌濤說3年前有提出類似的政見，可是這3年來民眾的抱怨仍不斷發生，到底是議員監督不力，還是張善政市長太混了，無心照顧市民，聽不見市民的聲音？他說，凌濤應督促市長張善政落實政見，不是發文蹭流量，如果張善政什麼都不做，那就應該回鄉種菜，讓願意聽、願意改、願意做的人來為大家服務。黃宣尹感慨，針對凌濤的指控，最大的問題不是立場不同，而是根本沒有看清楚政策內容，就張冠李戴、偷換概念，凌濤聲稱的「政見」3年多來都沒落實，也不積極督促張善政市長，反而洋洋灑灑講了一堆，「總不能會唱doremi，就說五線譜是你發明的吧」。