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CoCo：大暑買一送一！奶茶控必喝周三好友日

大暑CoCo買一送一外送優惠！

▲大暑CoCo買一送一！foodpanda外送優惠。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

珍煮丹：2杯99元起！小玉西瓜手搖飲料優惠

功夫茶：2杯99元大西哈優惠！

▲功夫茶2杯99元起大西哈優惠。（圖／翻攝自功夫茶FB）

迎接「大暑」二十四節氣，CoCo都可表示，今（22）日周三好友日，全台門市先喝茉香凍奶綠買一送一；明（23）日大暑，再喝粉角奶茶買一送一foodpanda外送優惠，奶茶控必喝划算買法，本周7大手搖飲料優惠。珍煮丹表示，2杯99元小玉西瓜夏日優惠；功夫茶表示，1+1組合2杯99元起大西哈優惠。CoCo表示，今周三好友日優惠，7月22日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享雙重優惠：◾️兩杯60元、平均每杯30元爽喝奶茶。◾️、平均每杯40元。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。二十四節氣「大暑」即日起至8月12日，外送平台foodpanda開喝CoCo都可「買一送一」大杯優惠，包括：西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、仙草蜜、紅柚雙響炮。4款菜單不只滿足奶茶控，消暑仙草蜜2大杯才55元，換算下來每杯27.5元。珍煮丹表示，即日起至8月31日，Ocard線上點開喝夏日優惠套餐！◾️提醒大家，優惠不併用、漢神巨蛋不參與。功夫茶表示，迎接大暑開喝清爽組合手搖飲料優惠。提醒大家，限到店、外送、享什麼適用；第三方外送平台不適用；優惠不併用。