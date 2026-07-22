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台灣虎航與IAE公司簽署合作備忘錄，象徵第三代機隊A321neo的發動機維護合約及備份發動機採購。A321neo將在2028年引進台虎，未來可涵蓋東南亞及東北亞的主要航點，除可將現有航網加密外，也有助於航線拓展、旺季需求與市場競爭，是打造台灣為關鍵的航空轉運樞紐、提升整體航網競爭力的關鍵。台灣虎航董事長黃世惠與IAE公司主要股東——普惠公司（Pratt & Whitney）商用引擎總裁Rick Deurloo，昨（21）日在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上簽署合作備忘錄。IAE公司為跨國合資公司，以RTX旗下事業體普惠為主要股東。Rick Deurloo表示，「作為台灣虎航的長期合作夥伴，我們期待未來能持續助力台灣虎航在亞太區域的航網擴張，同時提供業界領先的燃油效率，實現低碳營運」。台灣虎航自2014年開航以來，便與普惠建立起夥伴關係。黃世惠指出，「普惠一直是我們最深受信賴的戰略夥伴，對於2028年起將引進的A321neo新世代機隊，在考量機隊一致性與後勤綜效下，規劃持續與普惠攜手合作。這將協助我們在持續拓展航網、服務更多旅客的同時，有效降低每座位的營運成本，實踐綠色航空與永續經營的承諾」。