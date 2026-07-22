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美伊衝突再起，美元指數站穩101，日圓兌美元貶破163，新台幣兌美元今（22）日早盤再貶至32.42元，貶值7.5分，不過，由於台股盤中大漲千點，新台幣隨後翻升，來到32.28元，升值6.5分，上下震盪逾1角。就國際匯市來看，美元指數一度來到101.2，目前在101.15附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤一度貶至163.22，目前在163.13盤整，韓元兌美元一度從1481.66拉回至1477.7，離岸人民幣兌美元下探6.7699。至於新台幣兌美元今日早盤也再貶，以32.36元、貶值1.5分開出，隨後再貶破32.4元，下探32.42元，貶值7.5分，不過，由於台股大漲，新台幣未進一步走貶，甚至翻升來到32.28元，升值6.5分，上下震盪逾1角，只是台股後來漲幅收斂至600多點，新台幣目前在32.32元盤整。