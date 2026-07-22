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中聯19批油品合於標準 石崇良：得以重新上架

食藥署昨（21）日宣布中聯油品19批檢驗合格可重新上架。而外界及縣市首長質疑重新上架的速度太快。衛福部長石崇良表示「不會」，因為這是按照科學證據跟調查、檢驗結果，確保商品是安全的。中聯致癌油超標事件，衛福部昨宣布19批油品檢驗合格，可重新上架。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁都表達，將事實真相搞清楚後，才會准許相關油品上架；也被外界認為上架速度太快；石崇良今（22）日在立法院被問到此事表示「不會」。原因是這些都是按照科學證據、調查結果及檢驗報告確保商品的安全。對於19批油品，石崇良說明，對於中聯油品的樣本及檢驗報告已經不可信，因此先前宣布4至6月製造油品全面預防性下架，並針對原油及下游商品進行檢驗，完成相關檢驗結果，確認30批中有7批超標不合格，1批沒有檢體，另有3批尚在油槽，因此宣布19批合於標準，宣布得以重新上架。食藥署說明，中聯今年4月至6月共有7批油品，因已確認上游原油或下游終端產品檢出苯駢芘超標，已違反食品安全衛生管理法，這7批次的油品及相關產品一律不得重新上架，食藥署並要求各地方衛生局監督及啟動銷毀程序。另有1批油品因主要為外銷，無留樣檢體可供檢驗，屬不得恢復上架。同時，食藥署解釋，依上游原油檢驗合格及下游終端產品，與其上游原油完成核對確認，才能重新上架。因此，符合檢驗標準的19批油品及其相關產品，可依規定重新上架販售。