我是廣告 請繼續往下閱讀

8月底供貨無虞 後續討論開放進口大豆粗油

中聯油品致癌油嚴重影響國內食品業，而因中聯占國內市場約35%，中元節及中秋節檔期將至，經濟部昨（21）日先與油品生產業者協商，今（22）日下午再邀集下游食品業者會面。經濟部長龔明鑫表示，根據廠商反映，透過庫存及增產，油品至8月底的中元節供應無虞，8月以後可將開放國外進口黃豆粗油精煉因應。經濟部為了確保國內油品供貨穩定，昨日召集大統益、長輝及台糖3家油品生產業者進行協商，協請業者儘速增產，以維持國內油品及相關食品的供應平穩及物價穩定；今日將會再與國內中下游食品業者進行座談，共同努力達成供需穩定。龔明鑫說，昨日經過盤點，大統益、長輝及台糖3家公司都說可以透過增產、庫存等措施，可以穩定供應到8月底，所以中元節供貨應該沒有問題。他接著說，之後也討論可以從國外進口。當被問到是開放進口大豆還是粗油時，他補充，進口大豆恐怕來不及，因此是開放大豆粗油，還是希望精煉可以在台灣完成。針對今天與食品業者討論，龔明鑫說還是了解業者情況，而上架規則已由衛福部食藥署說明，「如果是不合格的部分，當然是不能夠上架，這是健康因素」，但只要合格就可以重新上架。