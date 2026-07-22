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林佳龍：呼籲巴紐正視台灣長年以來的投入

感謝美國發聲 林佳龍：持續爭取友盟聲援

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）上周突片面宣布關閉台北經濟辦事處，外交部第一時間表達抗議，並強調仍維持駐處運作。對此，外交部長林佳龍今（22）日提到，台灣正持續與巴紐政府交涉，並感謝美國等友盟聲援；巴紐原已進入為期2年的對台關係檢討，但此次關閉駐處是由巴紐外長因個人利益突擊宣布，外交部將持續爭取時間與轉圜空間。巴紐外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日無預警宣布台北經濟辦事處，外交部第一時間強調，不接受巴紐政府片面宣布的決定，我駐巴紐代表處將持續維持正常運作。值得注意的是，巴紐是台灣非常重要的液化天然氣供應國，中油更與巴紐簽有達20年的長期採購合約。外媒路透社則報導，美國國務院對於巴紐的片面宣布也表達「深感憂心」，並認為此舉也展現了巴紐對中國「一中原則」的承諾和中國對台灣的威嚇。針對巴紐片面決定，林佳龍今赴立法院報告及備詢，會前受訪提到，台灣持續與巴紐政府交涉，也與理念相近國家保持溝通，很感謝包括美國在內的友盟為台灣發聲。台灣會持續檢討與巴紐之間的經貿及合作關係，當然也包括天然氣採購。呼籲巴紐政府正視台灣長年以來對巴紐的投入、交流與合作，持續維持我國駐處的正常運轉。接著，民進黨立委陳俊宇在質詢林佳龍時更指出：「巴紐關閉我外館前，是否有徵兆？由於中國才在前1周向南太平洋試射彈道飛彈，澳洲和巴紐簽署的共同防禦條約同時在當周生效，其中似乎不排除有中國、美國、澳洲相互角力的因素？除了天然氣，會是否考慮暫停其他相關計畫？」林佳龍對此表示，其任內就曾接到巴紐想關閉我館處，中間也經過要求改名，外交部一直持續交涉，巴紐內閣便決定，會用2年時間檢討和台灣的關係，目前還在檢討中。而在這過程中，我們也讓巴紐知道我們是他們的天然氣採購大國。但與此同時，中國在該區各群島簽訂安全協定，甚至派軍方人員進駐、進行軍事擴張。林佳龍進一步說，台灣感謝美國發聲，會就此事持續和友盟協調。就外交部了解，關閉我館處是巴紐外長因個人的利益而突擊宣布，周邊友盟也都表達關切，我們持續尋求友盟聲援，將爭取時間、持續交涉，目前就希望有時間讓事情有轉圜空間。