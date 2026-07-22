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好市多最可怕陷阱？結帳金額爆炸「一堆會員都有經驗」

正當以為很完美的走向櫃檯時，櫃檯結帳金額寫10359元。」

▲網友討論每次去好市多都會因為「衝動購物」的緣故，莫名其妙買到嚴重超過預算，引起廣大共鳴。（圖／記者徐銘穗攝）

好市多買多省多「造成衝動購物」！一年恐多噴將近6萬

因為這樣的設計讓許多會員誤以為「買多省多」，造成「衝動購物」的消費習慣。

▲好市多大型倉儲設定原本是要讓消費者節省開支，但沒想到卻造成消費者有「買多省多」概念進而衝動購物。（圖／Costco好市多商品經驗老實說）

好市多尋寶購物體驗超吸引人！改掉衝動購物習慣專家教你

雖然這種宛如「尋寶」般的購物體驗，讓逛Costco變得更有趣、更有吸引力，但對消費者而言，卻可能因此花掉更多原本沒有打算支出的金錢。

會員應該先制定購物預算，並嚴格遵守，可以預留少量預算購買幾樣想買的商品，但不要毫無節制，在Costco購物確實有機會幫助消費者節省不少開銷

▲逛好市多記得先制定購物預算，並嚴格遵守，可以預留少量預算購買幾樣想買的商品，但不要毫無節制。（圖／記者徐銘穗攝）

美式賣場好市多（Costco）因為販售大容量商品，不少人每次去逛就可以一次補齊各種生活用品，但就有網友分享好市多最可怕的陷阱，就是每次都會「買到很多不該買的東西」，這該死的衝動消費！結果引爆不少會員也相當有共鳴，連國外理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）也表示，在好市多消費，會員經常會有「衝動購物」的習慣，這一年可能會讓你多噴1800美元（約新台幣5.8萬元）。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「當你今天去好市多買幾樣東西，然後一開始你進去是這樣的，（餅乾299元）+（洗衣精799元）+（麵包328元）+（牛奶239元）+（冷凍食品799元），貼文曝光後，不少好市多會員表示：、「真的就是這樣，明明預算4000，每次都買到破萬元，然後好像又沒買到什麼的感覺」。對於好市多超謎樣消費生態，財經網站《TheStreet》報導，好市多等大型倉儲賣場的設計初衷，就是幫助消費者節省開支，透過大量採購，單件商品成本通常更低。但理財專家拉姆齊卻發現，拉姆齊表示，在購物時臨時起意、多買幾樣原本沒有計畫購買的商品，是一件「非常正常」的事情，以美國人來說，平均每個月花在衝動性消費上的金額約為150美元（約新台幣4844元），一年下來就是1800美元（約新台幣5.8萬元），如果長期維持這樣的消費習慣，一生累積下來可能高達10.8萬美元（約新台幣349萬元）。拉姆齊認為，好市多之所以容易誘發衝動購物，原因其實很簡單，他們會持續更換商品陳列，不斷推出新商品，希望吸引會員購買更多商品，會員在尋找購物清單上的商品時，必須四處逛逛，而在尋找商品的過程中，消費者就更容易發現其他吸引人的商品，進而增加購買金額，拉姆齊建議，為了改善這種「衝動購物」的消費習慣，，但前提是，不要因為衝動消費，反而讓自己成為最大的受害者。