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沙加緬度國王在上個休賽季與準名人堂控衛「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）簽約，如今球隊可能需要一位老將來指導新秀亞古夫（Darius Acuff Jr.），外界不禁好奇，威少是否有機會重返國王隊。然而，根據美國媒體最新消息指出，國王球團似乎完全沒有打算讓他回歸，這也讓即將滿38歲的威少面臨職業生涯的重大危機。在《Bleacher Report》近期的直播節目中，NBA內部消息人士費雪（Jake Fischer）透露，他並沒有從聯盟中聽到任何關於國王希望在下個賽季帶回威少的消息。費雪在節目中直言：「說實話，我對威斯布魯克沒有任何不敬的意思，但截至目前為止，我完全沒有聽到國王隊想以『任何形式』讓他回歸的風聲。」目前尚不清楚為何國王隊對放棄威少這件事如此堅決。去年10月，威少以老將底薪合約加盟國王，短短幾個月後，他便成功擠下了剛簽下3年4440萬美元合約的施洛德（Dennis Schroder），搶走先發控衛的位置。回顧2025-26賽季，威少依然能穩定輸出，繳出以下亮眼數據：場均得分：15.2分場均籃板：5.4個場均助攻：6.7次威斯布魯克即將在今年11月迎來38歲生日。事實上，沒有理由認為他還會期望在下一支球隊中擔任絕對先發。從2022年到2025年期間，他先後效力於洛杉磯快艇、丹佛金塊與洛杉磯湖人，總計出賽216場，但其中僅有71場為先發。因此，外界原本合理推測他會願意在國王隊擔任新秀亞古夫的替補與導師，但如今隨著球團無意續約的消息傳出，這位昔日MVP的NBA生涯下一步將何去何從，已成為外界關注的焦點。