許多台灣民眾赴日採購 UNIQLO 時，習慣使用快捷的無人自助結帳，但小心成為小偷的替罪羔羊！旅台日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書發文提醒，有台灣旅客在日本購物時落入小偷陷阱，小偷將防盜標籤剪下藏入其他衣服口袋，導致不知情民眾結帳時無辜多付錢。提醒赴日旅遊切勿掉以輕心，務必核對件數與金額。
🟡口袋藏晶片漏洞曝光！買三件竟被收取四件錢
日本 UNIQLO 門市廣泛採用無人自動收銀機，顧客只需將衣服擺在指定區域即可秒速算清金額。但有小偷利用感應漏洞，將服飾上的防盜晶片標籤剪斷後，悄悄丟進展示架上其他衣服的口袋中，再將無標籤的服飾偷走。當不知情消費者拿著藏有額外標籤的衣服結帳時，機台感應到兩張晶片，導致明明只拿了 3 件衣服，螢幕卻顯示 4 件金額，無意間替小偷買單。加上數據數量與實際庫存一致，店家盤點時極難發現。
🟡別以為日本治安都好！內行教一招輕鬆避雷
「日本人的歐吉桑」強調，相較於其他採用掃描 QR Code 的無人機台，UNIQLO「放著就能讀取」的方式容易讓顧客在不知不覺中負擔小偷的商品費用。他特別提醒：「有些人以為日本哪裡治安都很好，但並不代表沒有小偷或詐騙！」建議民眾在使用感應式自助結帳時，務必仔細核對「顯示件數」與「實際購買數量」是否相符，並順手檢查口袋內有無異物標籤，即可輕鬆避雷。
🟡台灣同款感應機普及！國內這些店家也要小心
事實上，這類利用無線感應技術「整籃放進去、一秒自動感應」的便捷結帳系統，近年也在台灣大幅普及。台灣 UNIQLO 與姊妹牌 GU 也採用完全相同的機台。就有網友留言分享說：「今年在忠孝東路店面結完帳走出去時大門有聲響，轉頭看櫃檯人員，因剛結完帳所以他只跟我微笑。確認沒事後就走出去了，回家要清洗時才發現口袋多一張標籤。」
此外，知名運動品牌「迪卡儂（Decathlon）」同樣設有感應下沉籃，顧客整籃放入即可讀取；統一超商「7-ELEVEN X-STORE」未來超商也在微波食品與飲料上貼有感應標籤。民眾在國內這些店家使用自助結帳時，同樣應養成核對件數與金額的習慣，避免類似爭議發生。
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日本 UNIQLO 門市廣泛採用無人自動收銀機，顧客只需將衣服擺在指定區域即可秒速算清金額。但有小偷利用感應漏洞，將服飾上的防盜晶片標籤剪斷後，悄悄丟進展示架上其他衣服的口袋中，再將無標籤的服飾偷走。當不知情消費者拿著藏有額外標籤的衣服結帳時，機台感應到兩張晶片，導致明明只拿了 3 件衣服，螢幕卻顯示 4 件金額，無意間替小偷買單。加上數據數量與實際庫存一致，店家盤點時極難發現。
「日本人的歐吉桑」強調，相較於其他採用掃描 QR Code 的無人機台，UNIQLO「放著就能讀取」的方式容易讓顧客在不知不覺中負擔小偷的商品費用。他特別提醒：「有些人以為日本哪裡治安都很好，但並不代表沒有小偷或詐騙！」建議民眾在使用感應式自助結帳時，務必仔細核對「顯示件數」與「實際購買數量」是否相符，並順手檢查口袋內有無異物標籤，即可輕鬆避雷。
🟡台灣同款感應機普及！國內這些店家也要小心
事實上，這類利用無線感應技術「整籃放進去、一秒自動感應」的便捷結帳系統，近年也在台灣大幅普及。台灣 UNIQLO 與姊妹牌 GU 也採用完全相同的機台。就有網友留言分享說：「今年在忠孝東路店面結完帳走出去時大門有聲響，轉頭看櫃檯人員，因剛結完帳所以他只跟我微笑。確認沒事後就走出去了，回家要清洗時才發現口袋多一張標籤。」
此外，知名運動品牌「迪卡儂（Decathlon）」同樣設有感應下沉籃，顧客整籃放入即可讀取；統一超商「7-ELEVEN X-STORE」未來超商也在微波食品與飲料上貼有感應標籤。民眾在國內這些店家使用自助結帳時，同樣應養成核對件數與金額的習慣，避免類似爭議發生。