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▲汪小菲律師表示，從未要求S媽搬離現在住所，對於報導律師也感到十分困惑，請記者直接去問具俊曄。（圖／經紀公司提供）

大S病逝一年多，遺產問題始終成為外界焦點，今（22）日週刊報導她生前準備將「國家藝術館」豪宅過戶給S媽，如今卻傳出汪小菲一度要求S媽（黃春梅）支付每月50萬元的費用當房租。對此，記者求證汪小菲的委任律師，對方稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「」並透露已多次與具俊曄、S媽律師協調，無奈說：「可以去問具俊曄，他們也知道狀況！」今週刊報導，大S多年前以現金買下「國家藝術館」，並和S媽同住，但後來為了資助汪小菲的事業，將房產拿去貸款借錢。而身邊親友透露，汪小菲曾試圖要求S媽支付每個月50萬元的費用當房租，只不過S媽並沒有理會。對此，記者求證汪小菲律師，對方表示汪小菲先前聲明已說明，念及S媽年紀大，加上一個人生活，從未要求她搬離住所，並支持無償繼續居住。對於報導律師也感到十分困惑，請記者直接去問具俊曄，透露一直都有與三方律師協調，不解為何會有此報導。事實上，S媽日前坦言自己未獲遺產繼承，更感嘆恐怕將被趕出「自己辛苦賺錢買的家」，引發外界熱議。之後汪小菲發出律師聲明，表示因房屋仍有銀行貸款，自大S過世後一直協助代繳，目前並無任何足以導致房屋遭拍賣的情形，並支持S媽持續居住於現住所。