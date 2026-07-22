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2026年世界盃決賽日前畫下句點，西班牙以1：0擊敗阿根廷成功封王。然而，兩國之間的戰火更一路從球場延燒到了場外。在西班牙首都馬德里舉行的奪冠慶祝遊行中，發生了極度荒謬且超現實的一幕——遊行人群中突然竄出一隻老鼠，而狂歡的西班牙球迷竟將其當作鬥牛般戲弄，並對著老鼠高喊阿根廷巨星「梅西（Lionel Messi）」的名字，影片曝光後隨即在社群網路上引發軒然大波。西班牙球迷之所以在遊行中用老鼠來嘲諷梅西，起因於他在決賽尾聲的爭議舉動。當時比賽即將進入延長賽，阿根廷中場恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernandez）剛被紅牌罰下，阿根廷陷入少打一人的絕境，場上氣氛極度緊繃。此時，西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）試圖靠近梅西說話，並短暫地用手遮住了嘴巴。由於本屆世界盃實施了嚴格新規，嚴禁球員遮嘴說話以防掩飾辱罵對手的言詞（先前已有球員因此領到紅牌），處於劣勢的梅西見狀，立刻向主裁判溫契奇（Slavko Vincic）激烈抗議，試圖讓庫庫雷利亞也被紅牌罰下。儘管裁判最終並未理會，但梅西這種為了平衡場上人數而急於「要牌」的舉動，被外界批評為不擇手段，甚至被部分球迷貼上了「老鼠（Rat）」的負面標籤。在經歷了一個情緒大起大落的炎夏與世界盃決賽後，梅西接下來將進入休養期，這也意味著他將缺席即將到來的重大賽事。根據《ESPN》報導，原訂於7月29日在美國夏洛特舉行的MLS（美國職業足球大聯盟）全明星賽，梅西與同屬邁阿密國際（Inter Miami）的阿根廷隊友德保羅（Rodrigo De Paul）皆確定不會出席。在此之前，兩人也已經確認會缺席俱樂部近期對陣芝加哥火焰與蒙特婁的例行賽。針對世界盃後的行程，國際足總（FIFA）建議球員在賽後應有21天的休息期。雖然目前尚不確定梅西與德保羅將缺席多久，但邁阿密國際代理主帥霍約斯（Guillermo Hoyos）明確表示，球團絕對不會急於要求球星歸隊。霍約斯強調：「他們現在需要的是和摯愛的人一起休息。只要他們有需要，休假就會一直持續下去。」據悉，在決賽落敗後，阿根廷國家隊的行蹤各自不同。部分球員飛回布宜諾斯艾利斯參加敞篷巴士遊行，德保羅等數名球員選擇留在美國，而梅西則是獨自搭機飛往家鄉羅薩里奧（Rosario），遠離外界紛擾，尋求平靜的休息時光。