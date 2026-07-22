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AI、半導體股領漲 日經重返6萬7000點

外資大舉回補 韓股一度飆漲逾6%

AI需求疑慮降溫 市場聚焦Alphabet財報

受惠於隔夜美股勁揚、半導體族群強勢反彈，以及市場對人工智慧（AI）需求前景重拾信心，亞洲股市22日普遍走高，日本、韓國及台灣股市同步上漲。其中，日經225指數重返6萬7000點整數關卡，韓國KOSPI指數更一度飆升逾6%，投資人重新押注AI與半導體產業景氣回溫。美股21日由半導體股領軍反彈，費城半導體指數（SOX）大漲逾5%，美光（Micron）、SanDisk、Western Digital及Seagate等記憶體相關個股均勁揚超過10%，激勵亞洲科技股買盤同步回流。日本股市延續前一交易日強勁漲勢，日經225指數盤中一度大漲超過1200點，睽違3個交易日重新站上6萬7000點。截至台北時間上午9點44分，日經225指數報6萬7440.97點，漲1208.78點或1.83%。東京股市開盤即承接美股科技股漲勢，在AI及半導體權值股帶動下持續走高，半導體設備大廠愛德萬測試（Advantest）盤中一度大漲逾5%，成為推升指數的重要力量。市場人士指出，雖然日圓持續走貶，以及市場仍關注日本政府是否再次進場干預匯市，但AI產業長期成長趨勢依舊吸引資金回流相關個股。不過，盤面並非全面上漲。由於國際油價走高，引發企業成本增加疑慮，東證Prime市場約四成個股仍呈現下跌，顯示市場對經濟前景仍抱持審慎態度。韓國股市表現更為強勢。KOSPI指數開盤即收復7000點整數關卡，盤中一度大漲逾6%，觸發「買進熔斷機制」（Buy Sidecar），程式交易買單一度暫停5分鐘，也是近3個交易日內第三度觸發Sidecar機制。截至盤中，KOSPI指數上漲逾5%，外資單日大舉買超約1.6兆韓元，成為推升大盤的最大動力；相較之下，散戶及本土法人則同步站在賣方。三星電子（Samsung Electronics）盤中大漲5.5%，SK海力士（SK hynix）更勁揚逾8%，帶動整體半導體族群強勢反攻。市場分析指出，近期半導體股強勢反彈，主要來自AI需求前景改善。消息指出，輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器平台「Vera Rubin」已進入量產並開始供貨主要客戶，緩解市場先前對AI基礎建設投資放緩的擔憂。此外，中國AI新創Moonshot AI最新推出的大型語言模型「Kimi K3」被認為需要大量高頻寬記憶體（HBM）及伺服器DRAM，也強化市場對AI帶動記憶體需求持續成長的預期。包括瑞銀（UBS）及摩根士丹利（Morgan Stanley）等國際投資銀行近期也相繼指出，本波AI半導體修正已接近尾聲。UBS認為，近期股價下跌主要是避險基金大幅調節持股所致，而非基本面惡化；摩根士丹利則維持韓國KOSPI指數9000點目標不變，認為市場已逐漸接近底部。