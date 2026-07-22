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MLB出現令人不忍直視的嚴重傷勢。運動家新人內野手格勞爾（Joshua Kuroda-Grauer）在對亞利桑那響尾蛇之戰，揮出的自打球反彈直擊下體，當場痛苦倒地。更令人難以置信的是，他短暫接受治療後仍留在打擊區，甚至敲出中外野安打，賽後才被診斷為睪丸破裂並接受手術，目前已進入10天傷兵名單。事故發生在比賽5局，黑田－格勞爾面對響尾蛇投手布拉特（Mitch Bratt）的內角高球強力揮擊，皮球擦到球棒後直接反彈至胯下。他隨即倒地蜷縮，防護員進場檢查時仍痛得無法站直，現場球迷與轉播單位也都相當擔憂。然而格勞爾經過短暫治療後，竟選擇繼續完成打席，並將球敲向中外野形成安打，之後甚至一度回到場上守備，直到下一個半局才退場。球團起初將傷勢列為睪丸挫傷，但進一步檢查後確認已經破裂，因此緊急接受手術。更殘酷的是，格勞爾在受傷前才轟出大聯盟生涯首支全壘打。這發陽春砲飛行距離約416英尺，原本應是他職業生涯最值得紀念的一夜，最後卻因突發重傷完全變調。他該役3打數敲出2支安打，運動家最終也以5：2擊敗響尾蛇。格勞爾本季升上大聯盟後表現相當驚艷，16場比賽60打數敲出25支安打，打擊率高達4成17，另有7支二壘安打、1轟與4分打點，長打率5成83。雖然格勞爾目前僅被放入10天傷兵名單，但考量傷勢需要接受手術，實際休養時間可能更長。球團目前僅表示他術後狀況穩定，何時恢復訓練、能否在本季順利回歸，仍要視後續檢查與復原進度而定。