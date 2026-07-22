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王祖賢息影22年，近來卻代言電玩遊戲，重現「聶小倩」身影，但仔細看會發現，這個聶小倩有一點「怪怪的」，其實是王祖賢將肖像權授權給中國網易天下手遊使用，推出AI廣告片，重現當年聶小倩身影，不過這樣的王祖賢，卻也引來兩極評價，有人看好經典再現，也有人說毫無真人感。王祖賢先前曾以網易《天下》IP 18週年品牌代言人身分錄製宣傳片，影片中她表示，「我很幸運，曾經陪伴過很多人的青春，然後也被大家一直記在心裡頭。」並表示會用很特別的方式與大家見面。而網易也在微博公開AI廣告片《倩影》，打著「讓不曾褪色的風骨，與青春再次相逢」的宣傳，王祖賢化身狐妖，重現大戰法海的場景。對於AI版的王祖賢，網友評價兩極，有些人認為用科技重現經典非常值得誇獎，但也有人認為AI終究不是真人，還是少了一點味道，「有兩三分當年的神韻就已經風華絕代了」、「現在審美是真的差」、「神情和儀態也是美女不可或缺的」、「很漂亮，但還是反對真人AI授權」。