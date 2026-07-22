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大暑來了好熱又遇夏季電費！台電公開「吹冷氣省電4招」

▲大暑是二十四節氣之一，同時是夏季最後一個節氣，亦是一年之中最炎熱時期，許多家庭會打開冷氣涼爽一番。（示意圖／翻攝PhotoAC）

📍冷氣省錢第1招：溫度設定26至28度

📍冷氣省錢第2招：搭配電風扇或循環扇使用

📍冷氣省錢第3招：調整出風口角度

📍冷氣省錢第4招：開冷氣前先開窗通風

▲台電曾推薦4招吹冷氣省電術，包括溫度設定在26至28度、搭配電扇、出風口朝上吹和先開窗通風。（圖／台電電力粉絲團）

冷氣沒上榜！台電點名「6家電」偷偷吃電：電費恐暴增

點名「電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器」屬於穩定進攻型

低調隱藏型則包括「電視機上盒、音響、噴墨印表機」

▲台電點名6款吃電家電，包括穩定進攻型「電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器」和低調隱藏型「電視機上盒、音響、噴墨印表機」。（圖／台電電力粉絲團）

2026大暑節氣將於明（23）日到來，大暑前後是一年中天氣最熱時刻，面對酷暑不少民眾狂開冷氣，但一定要留意夏季電價與用電負荷。，建議可加裝定時器或不使用時關閉，才能守住荷包。大暑是二十四節氣之一，同時是夏季最後一個節氣，亦是一年之中最炎熱時期，許多家庭會打開冷氣涼爽一番，但大暑正逢夏季電費計價，從6月至9月因為用電量大，台電會啟動夏日電價，每度電價格會比平時略高，也因此如何省電成為民眾在乎焦點，過去台電就分享吹冷氣省錢4招：冷氣每調高1度約可省6%電力，不少民眾剛開冷氣，想快點讓室內變涼，因此將冷氣溫度設定很低，但其實這樣做會更耗電，因冷氣剛運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，也是最耗電時候，如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電。搭配電扇或循環扇，可以提升室內空氣循環流通的速度，讓室內空間冷更快，就能讓冷氣壓縮機減少運轉時間來省電。因熱空氣上升、冷空氣下降，在冷氣製冷時出風口朝上，送出的冷空氣會往下沉，能讓冷空氣的散佈更均勻，室內降溫就可以更快。台電建議，開冷氣前可以先開窗通風一下，室內空氣會更清新，如果室內溫度高於室外，先開窗通風也有助降溫省電。過去台電亦列出默默吃電的家庭電器，，長時間保溫會一直吃掉電力，建議可以加裝定時器，避免長時間保溫，並選擇購買能源效率1級的產品。台電進一步說明，，待機電力常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸，建議可以改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。台電最後提醒民眾，不同類型吃電怪獸，雖然可以運用不同的省電方式，但最重要的是，若長時間不使用電器時，一定要確實關閉電器主電源、拔除插頭，小動作就可以省電、省錢又保護居家安全。