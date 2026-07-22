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最快明天成颱！紅霞路徑朝南海前進

▲熱帶擾動92W快速發展，即將變成熱帶性低氣壓，最快在周四、周五就會增強為「紅霞颱風」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六外圍水氣報到 花東、高屏雨勢最明顯

▲周六受紅霞颱風外圍水氣移入影響，花東及高屏整天有雨。（圖／賈新興提供）

菲律賓東方海面熱帶擾動92W發展迅速，最快周四、周五（7月23日至7月24日）增強為「紅霞颱風」，氣象專家賈新興表示，路徑高機率穿越呂宋島或巴士海峽，最後進入南海，今明兩天台灣仍以午後雷陣雨為主，周五傍晚起受颱風外圍水氣影響，花東、高屏降雨明顯增加，月底前仍維持午後雷陣雨型態。賈新興指出，菲律賓東方海面、關島附近屬於大低壓帶，目前有熱帶擾動92W快速發展，即將變成熱帶性低氣壓，最快在周四、周五就會增強為「紅霞颱風」；此外，在關島東方也有另一個系統整合中，預估7月31日左右，也有機會生成颱風。賈新興說明，紅霞颱風生成後，會沿著高壓邊緣往西移動，目前包括歐洲傳統模式、AI 模式，都預測路徑較高機率會「通過呂宋島、進入南海」，也就是從台灣南部通過，最後前往香港、澳門。未來天氣方面，今明兩天主要還是午後雷陣雨影響，集中在各地山區、北北基宜、雲林以南；周五午後台中以南山區、高屏、花東有局部短暫雨，宜蘭也有零星短暫雨，周六受紅霞颱風，外圍水氣移入影響，花東及高屏整天有雨，午後新竹以南也有零星短暫雨。周日紅霞颱風逐漸遠離，一直到月底，台灣又回到午後雷陣雨主導的環境，包括西半部、各地山區，都要嚴防午後變天帶來的較大雨勢。