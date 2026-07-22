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▲王瑞玲控HAHABABY品質糟糕 衣服下水就洗破（圖／王瑞玲Threads@really_jie_520）

百萬網紅蔡阿嘎的妻子二伯創立的品牌HAHABABY近期爆發抄襲疑雲，現在就連衣服品質也受到質疑。資深醫藥記者王瑞玲發文，表示她跟五星級飯店公關主管吃飯聊天，從對方那邊聽到「HAHABABY的商品是有多麼地糟糕！」她舉例，T恤一下水就洗到破掉、水壺蓋子還會蓋不起來，這讓王瑞玲直言：「我們台灣MIT的製造，真的有這麼差嗎？」王瑞玲過去曾擔任過華視氣象主播及《莒光日》主持人，後來轉當醫藥、美食記者，持續在媒體圈活躍。昨（21）日她在Threads發文，分享對HAHABABY的看法，王瑞玲表示她跟一名擔任飯店公關主管的好友吃飯才知道，HAHABABY商品品質真的很糟。王瑞玲直言：「」她聽到朋友的遭遇覺得很驚人，認為HAHABABY都標榜商品是台灣製造的，難道MIT的東西真的有這麼差？王瑞玲還加碼爆料，朋友所在的飯店，當年曾贊助蔡阿嘎拍攝環島挑戰：「雖然飯店出錢還出力，但這位公關連拿到的商品都不是從他們手上給的，而是一位朋友買來送他的，所以他屬於『敢怒而不敢言』的一群人之一」。王瑞玲相信有很多受害者都跟她朋友有相同感受。該篇貼文目前在Threads已吸引11萬人次瀏覽，針對品質問題，大家留言討論：「純粹路過，講句實話，因為買過HAHABABY的童裝上衣，但沒有一下水就破啊，滿耐穿耐洗的欸，到底一洗就破是哪裡的依據」、「一下水就爛掉？有沒有照片可以看？」對此，王瑞玲回應：「商品都還在喔～ 我會po上來給大家看，但我現在不是針對HAHABABY！ 路過就悄悄離開吧」，目前尚未提出證據。而HAHABABY之前也曾拍影片帶大家開箱工廠，表示衣服的織布、染布、成衣、裁縫作業都在台灣完成。不過HAHABABY網站上賣的電風扇還有路跑送的周邊贈品，就非全台灣製造，部分東西從中國進口。