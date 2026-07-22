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國民黨團提請行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並要求全數減列今年度無人機相關預算。內政部表示，今年6月才透過裝載熱顯像儀與AI人形辨識的無人機升空搜索就回馬太鞍溪水山洪沖走的工地負責人，倘若計畫驟然停止，可能迫使第一線同仁以更高風險方式執行任務。期盼立法院支持相關預算。內政部指出，為推動無人機能廣泛運用於內政業務，目前已於「無人載具產業發展統籌型計畫」爭取編列3年6.2億元預算，預計採購636架無人機與相關服務，將規劃運用於防救災與國土監測、治安維護及培訓無人機飛手量能等三大領域；其中今年已編列1.85億元預算，預計採購327架無人機。內政部說，在防救災與國土監測方面，因氣候變遷加劇，複合型重大災害日益複雜，無人機將能有效運用於火場監控、水域救生、山域搜救等，深入第一線災害現場，協助掌握災情資訊與人命搜救情形，實質降低第一線消防人員之生命傷亡風險，建立起立體化的科技防救災。內政部續道，在治安維護方面，內政部目前已規劃運用無人機於協助交通管理、安全維護、刑案偵防、山區失聯移工查察等工作，將可有效提升勤務效率、降低同仁執勤風險，並成為現代警政與治安科技發展的重要工具。內政部再指出，無人機亦可應用於國家公園、濕地、國土資訊等測繪調查與監測，以推動國土保育、建立國土空間資訊，並可即時掌握山崩、土石流等潛在災害資訊。內政部說，在培訓無人機飛手方面，目前也已規劃在中央警察大學、替代役訓練及管理中心建立無人機飛手訓練場域，將培訓種子教官，以及替代役役男操作無人機的技術，有效支援無人機多方位的應用。內政部強調，無人機能讓執勤人員在進入危險場域前，事先掌握資訊、評估風險並採取適當行動，相關計畫若驟然停止，將影響既定設備部署及專業人力培訓，也可能迫使第一線同仁以更高風險方式執行任務。期盼立法院支持相關預算，讓科技持續成為守護國人生命安全、執勤人員安全及國土環境的重要力量。