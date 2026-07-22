明天（23）迎來二十四節氣中的「大暑」，氣溫攀升至酷熱頂峰！命理專家小孟老師示警，大暑當天農民曆顯示萬事不宜，若不慎觸犯「六大禁忌」恐會衰運纏身，屬龍者更要提防煞氣與中暑。不過，也有「4 大生肖」運勢逆勢看漲、越熱越發財，老師也公開吃「大薯」諧音開運法，助民眾翻轉運勢。
🟡農民曆示警萬事不宜！大暑觸六大禁忌恐會衰
大暑酷熱難耐，小孟老師提醒以下「六大禁忌」切勿觸犯：
1. 不宜過度曝曬：過度炎熱不宜在外曝曬太久，避免紫外線傷害皮膚。
2. 忌辛辣與油膩：飲食切忌太辣或過油，容易引發上火導致腸胃不順。
3. 冷氣不宜太強：室內冷氣不可開太冷，避免室內外溫差過大引發頭暈。
4. 忌食冰冷食物：天氣悶熱吃太冰容易頭脹，建議改喝溫水舒緩。
5. 屬龍當心煞氣：屬龍者當日煞氣過重，不宜出入陰暗處，並慎防中暑。
6. 萬事不宜忌動：農民曆顯示萬事不宜，盡量避免祭祀、搬家與動土。
🟡諧音開運法大公開！大暑吃大薯能招財又轉運
除了防範禁忌避免衰運，小孟老師也曝光了趣味又實用的「大暑開運法」。他建議大家在大暑這天可以多食用根莖類食物，其中又以「蕃薯」效果最好，特別挑選大根蕃薯來吃，象徵「大暑（大薯）」迎來好彩頭。此外，速食業者販售的「大薯條」因為名稱與節氣同音，購買食用同樣能達到借音開運、引來好財運的效果。
🟡天氣越熱財運越旺！四生肖大暑發財名單曝光
大暑期間也有 4 個生肖運勢逆勢爆棚，越熱財運越旺：
第 4 名：屬狗（事業財）
野心特別明顯，樂於挑戰事業目標，憑藉優異的協調溝通能力，有機會獲得上司認同並爭取豐厚獎金。
第 3 名：屬雞（偏財運）
表現聰穎正直，容易獲得貴人與家人經濟上的資助；進行財務投資時有機會獲得指點避險，增加獲利空間。
第 2 名：屬蛇（合夥財）
合夥運勢強勁，能從商業夥伴或伴侶身上獲得財務協助與建議，彼此態度和善交流，帶動整體進財。
第 1 名：屬兔（外地財）
宛如幸運星加持，求職者容易順利找到理想工作，在職者升遷加薪機會大，特別是在異鄉發展更能發揮專業實力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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大暑酷熱難耐，小孟老師提醒以下「六大禁忌」切勿觸犯：
1. 不宜過度曝曬：過度炎熱不宜在外曝曬太久，避免紫外線傷害皮膚。
2. 忌辛辣與油膩：飲食切忌太辣或過油，容易引發上火導致腸胃不順。
3. 冷氣不宜太強：室內冷氣不可開太冷，避免室內外溫差過大引發頭暈。
5. 屬龍當心煞氣：屬龍者當日煞氣過重，不宜出入陰暗處，並慎防中暑。
6. 萬事不宜忌動：農民曆顯示萬事不宜，盡量避免祭祀、搬家與動土。
🟡諧音開運法大公開！大暑吃大薯能招財又轉運
除了防範禁忌避免衰運，小孟老師也曝光了趣味又實用的「大暑開運法」。他建議大家在大暑這天可以多食用根莖類食物，其中又以「蕃薯」效果最好，特別挑選大根蕃薯來吃，象徵「大暑（大薯）」迎來好彩頭。此外，速食業者販售的「大薯條」因為名稱與節氣同音，購買食用同樣能達到借音開運、引來好財運的效果。
🟡天氣越熱財運越旺！四生肖大暑發財名單曝光
大暑期間也有 4 個生肖運勢逆勢爆棚，越熱財運越旺：
第 4 名：屬狗（事業財）
野心特別明顯，樂於挑戰事業目標，憑藉優異的協調溝通能力，有機會獲得上司認同並爭取豐厚獎金。
第 3 名：屬雞（偏財運）
表現聰穎正直，容易獲得貴人與家人經濟上的資助；進行財務投資時有機會獲得指點避險，增加獲利空間。
第 2 名：屬蛇（合夥財）
合夥運勢強勁，能從商業夥伴或伴侶身上獲得財務協助與建議，彼此態度和善交流，帶動整體進財。
第 1 名：屬兔（外地財）
宛如幸運星加持，求職者容易順利找到理想工作，在職者升遷加薪機會大，特別是在異鄉發展更能發揮專業實力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。