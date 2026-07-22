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巴西國家隊與西甲皇家馬德里（Real Madrid）球星維尼修斯（Vinicius Júnior）在經歷2026年世界盃的失利後，近期以全新面貌公開亮相。根據權威八卦媒體《太陽報》報導，這位26歲的足壇巨星在巴西接受了「下巴輪廓協調（Chin harmonization）」手術，其術後對比照在社群網路上引發了熱烈討論，不少網友嘆息：「網路輿論對一個人的影響真的很大」。據媒體《TMC》與《紐約郵報》指出，維尼修斯在巴西戈亞尼亞（Goiânia）的一家診所接受了名為「下巴輪廓協調」的療程。知名皮膚科與美容醫師亞歷山德羅·阿拉爾康（Alessandro Alarcão）更特地從邁阿密飛往巴西為其親自操刀。《太陽報》指出，這項療程並非傳統的開刀手術，而是透過注射特定填充物來雕塑面部輪廓。維尼修斯的主要訴求是讓下巴與下顎線條更加立體、分明。此類整形項目的收費並無固定標準，若以英國市場行情估算，費用大約落在3000英鎊至14000英鎊。維尼修斯過去常因為自己的下巴被網友討論，其中也有一些比較惡意的留言，儘管他長得絕不算醜，但仍有人調侃其樣貌，這或許是他最終決定動刀微整的原因。在本屆世界盃中，巴西隊於16強賽爆冷以1比2不敵挪威，寫下自1990年以來的最差戰績。儘管國家隊提前遭到淘汰，維尼修斯的個人表現依然亮眼，在5場比賽中交出4進球、1助攻的頂級數據。帶著遺憾結束世界盃之旅後，維尼修斯選擇以「變臉」迎接接下來的賽季。他術後的照片在網路上迅速傳開，許多球迷驚呼「完全變了一個人」，甚至有網友開玩笑指出，他現在的神韻神似前切爾西與巴西中場名將拉米雷斯（Ramires）。除了面貌煥然一新，維尼修斯的感情生活也重回正軌。在世界盃開踢前，前女友維吉妮亞·豐塞卡（Virginia Fonseca）曾官宣兩人分手。然而近期，維吉妮亞在社群平台上傳了兩人在她新開立的「WEGYM」健身房開幕式上的擁吻合照；加上稍早前兩人同遊超級遊艇的畫面流出，證實這對分分合合的情侶已正式破鏡重圓。結束短暫的夏日假期後，維尼修斯即將返回皇家馬德里報到並投入季前訓練。目前他與皇馬的合約僅剩最後一年。