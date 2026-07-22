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新北市長侯友宜今（22）日宣布新北大巨蛋將落腳樹林，對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧首先感謝侯友宜團隊努力，並提及過去台北大巨蛋歷經長達11年的漫長工期，經過多年合約與安全爭議，甚至在完工後還時常漏水，未來若當選市長，一定會加速建設，讓新北大巨蛋如期如質完工，打造新北新地標。更強調新北大巨蛋需要熱愛棒球、喜歡演唱會，同時有執行力、新觀念、創造力和與國際賽事、流行趨勢能夠接軌的新首長來規劃，自己就是最適合的新市長人選。蘇巧慧表示，感謝侯友宜市府團隊的努力，今天新北市府正式公布新北大巨蛋的選址落腳樹林，未來新北大巨蛋從場館設計、交通規劃，到兼顧體育賽事和展演活動的永續經營，都需要有執行力、新觀念、創造力和與國際賽事、流行趨勢能夠接軌的新首長。蘇巧慧說，樹林擁有最適合的環境和交通條件，昨天也特別和侯市長一起視察捷運樹林線的工程進度，希望能在大巨蛋動工前，加速完善樹林的交通建設。蘇巧慧提到，過去台北大巨蛋歷經長達11年的漫長工期，經過多年合約與安全爭議，甚至在完工後還時常漏水，未來如果自己當選市長，一定會加速建設，讓新北大巨蛋如期如質完工，進一步帶動周邊地區經濟發展，創造社區認同與光榮感，讓大巨蛋成為以棒球為主體、充分利用場館舉辦大型展演活動的場館空間，打造新北新地標。至於未中選的淡水，蘇巧慧表示，也會依照與新北市議員鄭宇恩爭取的新增醫療分區來增加醫療量能，結合未來淡海新市鎮第二期計畫的發展，加上目前正在興建的淡北道路、淡海科學園區、淡海輕軌二期等建設，讓淡水居民有完善的生活與產業機能。