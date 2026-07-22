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台股近日強勢反彈逾千點，先前跌深的記憶體族群今（22日）延續昨日漲勢，開盤上漲280.88點，來到44513.75點，隨後加權指數衝高飆漲千點，45000點失而復得。開盤不到20分鐘，華邦電（2344）、旺宏（2337）及青雲（5386）盤中一度攻上漲停，南亞科（2408）最高也大漲9.88%，衝上445元，距離漲停價僅一步之遙，成為市場關注焦點。不過，隨著股價快速拉升，解套與獲利了結賣壓同步湧現，多檔漲停股陸續打開，盤中多空交戰激烈。青雲盤中率先攻上284元漲停價，但亮燈後不久即遭賣單敲開；旺宏則在開盤約6分鐘後攻抵135元漲停，漲停委買一度超過2.4萬張，但隨著賣壓出籠，漲停板數度開關，震盪幅度加劇。華邦電則於開盤約13分鐘後亮燈漲停，股價來到171元，委買張數一度逼近2.85萬張。不過約半小時後漲停板也遭打開，顯示短線套牢賣壓仍相當沉重。南亞科盤中最高來到445元、漲幅9.88%，距離漲停僅差一檔，但隨著股價逼近漲停，市場解套賣壓同步浮現，漲幅逐漸收斂，也反映追價買盤與高檔調節力道持續拉鋸。美股3大指數在晶片股回勇激勵下走高。市場預期本週公布財報的Alphabet、IBM與特斯拉表現不俗，那斯達克與費半指數均止跌回升，記憶體大廠出現2位數漲幅。美國股市21日在晶片股回檔激勵下，道瓊、標普500指數上漲0.74%、0.89%。近期受資金輪動與AI估值過高影響的那斯達克與費城半導體指數止跌回升，上漲1.29%與5.21%。記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）美國存託憑證（ADR）與美光（Micron）一掃頹勢，分別大漲13.75%與12.17%。晶片類股英特爾（Intel）與超微（AMD）在利多消息刺激下，漲幅達8.64%、8.11%。台積電ADR上漲5.55%，盤後交易續走高，為今日台股記憶體族群提供有力支撐。