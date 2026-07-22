我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市「重陽敬老禮金」

新北市「重陽敬老禮金」

基隆市「重陽敬老禮金」

桃園市「重陽敬老禮金」

新竹縣「重陽敬老禮金」

苗栗縣「重陽敬老禮金」

台中市「重陽敬老禮金」

彰化縣「重陽敬老禮金」

南投縣「重陽敬老禮金」

南投市「重陽敬老禮金」

雲林縣「重陽敬老禮金」

嘉義縣「重陽敬老禮金」

嘉義市「重陽敬老禮金」

台南市「重陽敬老禮金」

高雄市「重陽敬老禮金」

屏東縣「重陽敬老禮金」

屏東市「重陽敬老禮金」

宜蘭縣市「重陽敬老禮金」

花蓮縣「重陽敬老禮金」

花蓮市「重陽敬老禮金」

台東縣「重陽敬老禮金」

澎湖縣「重陽敬老禮金」

金門縣「重陽敬老禮金」

連江縣「重陽敬老禮金」

農曆九月初九「重陽節」、今年國曆為10月18日，是敬老與避禍的傳統節日。全民都在關心2026重陽敬老禮金，想問台中市重陽禮金什麼時候發？台南市重陽節禮金多少？新北重陽敬老金怎麼領？本文整理全台各縣市發放金額，現金1000元至最高50000元、時間、領取資格一次看。台北市2026年依照修正後的《重陽敬老禮金發放金額標準》，85至98歲提高領取3000元、99歲以上發放10000元及禮品一份；即日起至8月14日開放線上申請登記匯款，首波將於9月1日撥款入帳。且台北市敬老愛心卡也已自7月起全面升級，每月點數增加至600點；如台北市長者使用敬老卡或愛心悠遊卡領取重陽敬老禮金，還能加碼參加抽獎活動。設籍台北市至重陽節當日達3個月以上（相當於今年7月18日含當日前設籍），且於今年12月31日年滿65歲以上（原住民55歲以上）長者。◾️55～84歲（原住民）：1500元◾️65～84歲：1500元◾️75～88歲（原住民）：3000元◾️85～98歲：3000元◾️99歲以上（原住民89歲以上）：10000元及禮品一份◾️一般長者（3選1）：1、登記匯款：即日起至8月14日前，到社會局網站線上或區公所填寫同意書，9月1日首波入帳。2、敬老卡、愛心卡（敬老註記）靠卡：9月7日～9月18日，到北捷車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社「嗶卡」儲值。3、親領現金：10月15日～10月17日，依設籍區公所公布之定點領取。◾️99歲以上（原住民89歲以上）：匯款至長者指定之帳戶、禮品由總幹事親送到府。中低收入戶由社會局直接匯款入帳。請勿使用18%優存、各類年金給付等專戶，禮金將無法匯入。可於2026年12月31日前申請補發，逾期視為放棄。重陽節當月（今年10月）年滿65歲以上長者及55歲以上原住民。須設籍新北市滿1年（重陽節當月底前），且至重陽節當日前1個月仍持續設籍。造冊後至重陽禮金發放日前及重陽禮金發放期間，辦理死亡登記或戶籍遷出本市者，不予致贈。◾️65～79歲（原住民55歲）：1500元◾️80～89歲：2000元◾️90～99歲：5000元◾️100歲以上：20000元1、匯款（優先）：即日起至8月27日前，到區公所填寫或上網下載「重陽節敬老禮金金融帳戶申請書」。2、現金：區公所採定點致贈或到府致贈。3、網路查詢：每年6月至12月開放重陽禮金查詢專區，輸入身分證字號及生日即可查詢金額與領取方式。於重陽節前1個月（即9月11日）前，設籍基隆市的65歲（原住民55歲）以上長者。◾️55～99歲（原住民）：1000元◾️65～99歲：1000元◾️100歲以上：6000元及敬老禮品乙份1、匯款：社會處造冊後，10月7日直接匯入郵局帳戶。2、現金：未設郵局帳戶者，攜帶身分證、印章至戶籍地區公所臨櫃領取。補發入帳日為113年11月7日。逾期未提供郵局帳戶及相關資料者，視為放棄領取。重陽節當日已滿65歲（原住民滿55歲）市民，並設籍桃園市達6個月且有居住事實者；或經衛生福利部馬偕計畫審核通過，並居留本市之外國籍人士。◾️65～98歲：2500元◾️99歲以上：20000元1、未滿99歲：由區公所於重陽節前5日，直接匯入其郵局或指定金融帳戶。特殊原因經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。2、99歲以上：由區公所指派代表親送現金。3、100歲以上：由社會局或區公所指派代表親送發放。2026年12月31日前年滿65歲，民國94年8月1日以後設籍新竹縣、截至申請日當日已持續設籍滿10年，且符合排富條款者（未領取敬老福利津貼）。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。◾️每人10000元。2026年4月1日至9月30日，備妥申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明、財產清單及其他證明文件等，並攜帶印章至戶籍地鄉鎮市公所提出申請（去年通過申請審核者者，免重新申請）。1、7月底發放：去年申請已通過審核者、與今年4月1日至5月31日提出申請並審核通過者。2、11月底發放：今年6月1日至9月30日提出申請並審核通過者。「排富限制」個人年所得達總額超過50萬元、個人土地房產公告現值總額超過500萬元，或領有軍公教退休俸（含政務、公營事業）、老農（漁）福利津貼／榮民就養給與者，皆排除發放。最近一年內居住國內未滿183日、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，皆不能領取敬老禮金。114年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且在115年1月1日（含）前年滿資格者。年滿65歲以上長者：民國50年1月1日（含）前出生、年滿55歲以上原住民：民國60年1月1日（含）前出生。◾️每人1000元。重陽節前，由公所以「匯款」方式，將禮金直接撥入受領人本人帳戶。已建檔者不需重複申請。收到通知單後，請填妥匯款同意書，並附上本人有效之金融帳戶存摺封面影本，影本須清晰可辨識戶名及帳號。於114年11月28日（五）前送交至戶籍地公所辦理。114年以前已完成帳戶資料建檔，使用本人帳戶領取敬老禮金的長輩，本次將不再重複通知，也不需再次申請或填寫匯款同意書。若有變更入帳帳戶的需求，請主動聯繫戶籍地公所辦理。建議優先提供本縣農會或郵局帳戶。各類專戶帳戶不受理（如年金專戶、勞保專戶等）。設籍台中市之65歲以上（50年12月31日前出生）、原住民55歲以上（60年12月31日前出生）長者，且於115年8月27日前設籍之長者皆可致贈重陽節敬老禮金。◾️65～89歲（原住民55～89歲）：2000元◾️90～94歲：3000元◾️95～99歲：5000元◾️100歲以上：10000元1、匯款：10月8日發放首日，直接匯入帳戶（須於8月28日前至社福便利站線上申請或戶籍地區公所紙本申請）。2、現金：未申請匯款者，9月30日至10月19日，由各區公所規劃期程發放敬老禮金，應攜帶可資證明之身分證件正本及印章。期限內未領取並經各區公所通知者，得延長期限至115年11月30日，逾期不得領取。115年8月27日前亡故或失蹤仍未除籍者，因出境未能於發放期間完成領取手續者，不予發放。一般戶：115年1月1日前設籍彰化縣，且直到重陽發放當月均未遷出者，年滿65歲長者及55～64歲原住民。福利身分戶：以115年1月1日（含）前即設籍彰化縣且直到重陽當月發放前已核定資格並均未遷出本縣者，年滿65歲長者及55～64歲原住民長者且為彰化縣列冊低收入戶、中低收入戶、領有本縣身心障礙生活補助費或領有本縣中低收入老人生活津貼者（含長照1.5倍安置者）。◾️一般戶：1000元。◾️福利身分戶（低收、中低收、領有身障補助或中低老人津貼者）1、65～79歲（原住民55～64歲）：3000元2、80～89歲：6000元3、90～99歲：9000元◾️百歲人瑞：10000元（由縣政府自行發放）1、現金：第一階段9月21日至10月18日（以公所列印提供之名冊為準），第二階段10月19日至11月6日（花壇、鹿港、伸港、溪州四鄉鎮僅發現金）。補領截止日為12月18日。2、匯款：10月18日前匯入長者提供帳戶。若10月前才取得福利身分，將於115年12月30日及116年1月22日分批補發差額；116年2月26日前為福利身分戶最後金額補發之補領截止日。不得發給對象：早已死亡未註銷戶籍；行蹤不明。未在115年1月1日前設籍，且於發放當月前遷出本縣者。於發放月份（115年9月1日）前死亡者。設籍南投縣之55歲以上原住民與65歲以上長者。◾️55～64歲原住民：500元◾️65～99歲：1000元◾️100歲以上：10000元（縣政府另行代表前往慰問，不重複發放）重陽節前14天開始發放。「現金」為鄉鎮市公所紅包發放、或「匯款」填寫申請書提供本人帳戶。重陽節後2周內可補發，逾期未領者不得再申請補發。依當年6月30日前設籍居住南投市，且年滿65歲以上長者名冊發放。◾️65～89歲：1500元◾️90～99歲：2000元◾️100歲以上：10000元及禮品1份委請各里長、里幹事協助辦理敬老禮金發送事宜。設籍雲林縣且年滿65歲以上長者。◾️65～69歲：1000元◾️70～79歲：2000元◾️80～89歲：3000元◾️90～99歲：6000元◾️100歲以上：12000元（由縣政府派人實際訪視致贈）匯款直接撥入帳戶，或由村里幹事送達現金。於重陽節滿65歲，且於6個月前已設籍嘉義縣、重陽節當日前1個月仍持續在籍者。發放金額：◾️65～89歲：3000元◾️90～99歲：6000元◾️100歲以上：9000元（由縣長或代表親自前往祝賀）重陽節前一周開始發放（限期一個月內發完）。65～99歲可選現金或至嘉義縣一站式便民服務線上申請匯款。重陽節當日前年滿65歲，且6個月前已設籍嘉義市並實際居住，發放時健在者。◾️65～79歲：3000元◾️80～89歲：6000元◾️90～99歲：9000元◾️100歲以上：12000元1、現金：由里幹事或會同里鄰長共同發放。2、匯款：2026年6月29日至9月15日，開放線上登記匯款入帳。65～99歲長者及55～64歲原住民（6月30日前設籍且持續居住）；100歲以上人瑞（依衛福部社家署名冊）。◾️55～99歲（原住民55～64歲）：1500元（今年由1300元調高金額）◾️100歲以上：10000元禮金及禮品1份（由區長或指派代表轉贈禮金、與2000元以下中央禮品）10月23日辦理匯款入帳；未提供帳戶者由區公所或里幹事發放現金。外境未入境者不予補發。65歲以上（原住民55歲以上）長者，須於當年6月30日前設籍高雄市，且於9月29日前戶籍未遷出者。◾️65～89歲（原住民55～64歲）：1500元◾️90～99歲：5000元◾️100歲以上：10000元（由社會局專人慰訪）已提供農會／郵局帳戶者直接匯款；未提供帳戶者由區公所派員發放。當年12月31日止，年滿90歲以上，且重陽節前仍設籍屏東縣之長者。◾️90～99歲：2000元◾️100歲以上：10000元（縣長或代表慰訪致贈）重陽節前完成。可選公所轉帳（匯款），或委由鄉鎮市公所致贈現金。出國未歸逾期未領不補發。年滿65歲以上，須於6月30日前設籍於屏東市，且重陽節前1個月仍然在籍。◾️65～69歲：500元◾️70～99歲：1000元◾️100歲以上：6000元以匯款轉帳為主，現金致贈為輔。當年6月30日（含）前設籍宜蘭縣，且年滿90歲（原住民年滿80歲）之長者。◾️90～99歲（原住民80～89歲）：2000元◾️100歲以上：20000元及禮盒1份（由縣長或指派適當層級人員親至家中致贈）99歲以下由戶政事務所統一造冊於重陽節前發放。今年宜蘭縣市府、多數鄉鎮皆調高發放金額，偏鄉更有加碼金額發放。以下為基礎發放、與加發金額條件清單：宜蘭市◾️65～79歲：發600元◾️80～89歲：加發800元◾️90～99歲：加發2000元◾️100歲：加發20000元頭城鎮◾️65～69歲：發500元◾️70～79歲：發1000元◾️80～89歲：加發1200元◾️90～96歲：加發2000元◾️97～99歲：加發3000元◾️100歲：加發8000元羅東鎮◾️65～79歲：發1200元◾️80～89歲：加發2200元◾️90～99歲：加發6800元◾️100歲：加發22000元蘇澳鎮◾️65～69歲：發600元◾️70～89歲：加發1000元◾️90～99歲：加發2000元◾️100歲以上：加發20000元及禮品一份。礁溪鄉◾️65～69歲：發1000元◾️70～79歲：發1500元◾️80～89歲：加發3000元◾️90～98歲：加發8000元◾️99歲（虛歲100歲）：加發30000元壯圍鄉◾️65～79歲：發800元◾️80～89歲：加發1000元◾️90～99歲：加發3600元◾️100歲：加發12000元員山鄉◾️65～79歲：發600元◾️80～89歲：加發800元◾️90～99歲：加發1600元◾️100歲：加發12000元。五結鄉◾️65～69歲：發600元◾️70～79歲：發1200元◾️80～89歲：加發1600元◾️90～99歲：加發3000元◾️100歲：加發20000元冬山鄉◾️65～69歲：發500元◾️70～89歲：加發1000元◾️90～94歲：加發2000元◾️95～99歲：加發3600元◾️100歲：加發20000元三星鄉◾️70～79歲：發500元◾️80～89歲：加發1000元◾️90～99歲：加發2000元◾️100～109歲：加發6600元◾️110歲：加發20000大同鄉◾️70～79歲：發1600元◾️80～89歲：加發2000元◾️90～99歲：加發7000元◾️100歲：加發20000元南澳鄉◾️55～79歲：發3000元◾️80～89歲：加發10000元◾️90～99歲：加發30000元◾️100歲以上：加發50000元重陽節當年滿65歲，設籍花蓮縣3個月以上且實際居住，發放時健在者。◾️65～84歲：600元◾️85～89歲：3000元◾️90～99歲：5000元◾️100歲以上：10000元（縣府派員親送）2026年6月30日前提出匯款申請者直接入帳，其餘由各鄉鎮市公所發放現金。2026年起發放年齡，從70歲正式下修至65歲。◾️65～79歲：600元◾️80～89歲：800元◾️90～99歲：1200元◾️100歲以上：6000元可至市公所社勞課或各里辦公室填妥匯款申請書，發送當日直接匯入帳戶。重陽節前設籍於台東縣、年滿65歲以上之長者。全面調高至2000 元（原為500元，今年加碼放大）。重陽節前10天至節後15天內，由各鄉、鎮、市公所指定專人發放。設籍澎湖縣滿3年，且當年滿65歲以上，並於當年6月30日當日仍在籍之長輩。◾️65～79歲：5000元◾️80～89歲：6000元◾️90～99歲：8000元◾️100歲以上：15000元及賀匾1幅已填寫三節敬老禮金匯款申請者優先入帳（會註記重陽節禮金，內含馬公市加碼與餐費）；選現金者持通知單、印章、身分證至里辦公處領取。馬公市除了上述澎湖縣政府的禮金，馬公市民可領取另外加碼：◾️65～69歲：共領5800元（縣府5000＋餐費300＋市公所500）◾️70～79歲：共領6300元（縣府5000＋餐費300＋市公所1000）◾️80～89歲：共領7300元（縣府6000＋餐費300＋市公所1000）◾️90～98歲：共領11300元（縣府8000＋餐費300＋市公所3000）◾️99歲：共領18300元（縣府8000＋餐費300＋市公所10000）及賀匾1份◾️100歲以上：共領25300元（縣府15000＋餐費300＋市公所10000）及賀匾1份重陽節當日年滿65歲，且設籍金門縣滿1年的長者。◾️65～89歲：重陽節敬老酒禮盒1份。◾️90～99歲：重陽紀念主題酒1份。◾️100歲以上：重陽紀念主題酒及加贈禮品1份。由於金門縣政府每月已發放居民慰助金4000～7000元不等，因此重陽節已廢除現金禮金，改送高粱酒。設籍於連江縣，且於發放當年度年滿65歲以上的長者。◾️65～79歲：1500元◾️80～89歲：2000元◾️90～99歲：3000元◾️100歲以上：10000元（由縣長親自登門致贈）99歲以下於重陽節2日前由鄉公所派員親送或轉帳。