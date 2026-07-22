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《皮克敏4》、《Pikmin Bloom》：特殊地點拿金色花苗

▲《Pikmin Bloom》特殊地點將可拿到金色花苗。（圖／翻攝自任天堂官網）

《Pokémon Pokopia》、皮卡丘見面會：出場時間一次看

▲《Pokémon Pokopia》體驗試玩區。（圖／翻攝自任天堂官網）

《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》：特別拍照區＋試玩

▲《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》遊戲場景特殊拍照區。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》體驗試玩區。（圖／翻攝自任天堂官網）

漫博限定遊戲、主機組合

▲購買Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia主機組合，或Nintendo Switch 2，贈送「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲購買「皮克敏」系列任一款公司盒裝版遊戲軟體，即贈送「皮克敏 透明小卡」。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲購買Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia主機組合或Nintendo Switch 2主機，加購《皮克敏4》就送皮克敏收納包與Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈。（圖／翻攝自任天堂官網）

2026漫畫博覽會暨台灣國際電玩電競產業展相關資訊

皮克敏超人氣手遊《Pikmin Bloom》即將前進2026漫畫博覽會，任天堂官方宣布7月23日到27日漫博期間，只要到台北世貿一館A132攤位，就能在遊戲中設置的「特殊地點」得到金色花苗，有機會培育成紅色、黃色、藍色禮物貼紙飾品皮克敏！另外，還有超可愛的皮卡丘見面會、《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等試玩體驗活動，還有任天堂授權商品專賣店，有興趣的玩家不要錯過了。本次漫博期間，任天堂在活動展區設置限時的「特殊地點」，只要登入《Pikmin Bloom》，在特殊地點向下滑動，就能在遊戲裡得到「金色花苗」，花苗會長成本次活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏共有紅色、黃色、藍色3種，活動期間，每人每天僅限獲得一次花苗。另外，展場特別設置皮克敏的「AR拍照區」，紅色、黃色、藍色皮克敏也將在特殊拍照區登場，歡迎各位皮友在現場和皮克敏們合影留念。玩家們也能在現場體驗試玩《皮克敏4》。寶可夢系列則會在活動現場開放玩家體驗《Pokémon Pokopia》，玩家可試玩寶可夢慢活沙盒系列遊戲，除了遊戲體驗之外，超人氣的可愛皮卡丘也會現身，在任天堂攤位舉辦見面會，活動期間每天有5場。10：30～11：00、12：00～12：30、13：30～14：00、15：00～15：30、16：30～17：00《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》是一款社交模擬遊戲，玩家們將和一群可以互動的Mii角色，一起生活在一座偏遠的熱帶島嶼上，《夢想生活》是系列首款支援非二元性別、無浪漫傾向的Mii，可以自訂代詞和服裝偏好等。漫博現場除了體驗試玩外，還有特殊拍照區。購買Nintendo Switch 2 《Pokémon Pokopia》主機組合（售價1萬5880元），Nintendo Switch 2主機（售價1萬4380元），贈送Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，送完為止。購買任一款「皮克敏」系列公司或盒裝版遊戲，就送皮克敏透明小卡1張，數量有限，送完為止。購買Nintendo Switch 2 《Pokémon Pokopia》主機組合加上《皮克敏4》，或是Nintendo Switch 2主機加上《皮克敏4》，贈送皮克敏收納包及Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，送完為止。2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），任天堂攤位位於台北世貿一館A132。