我是廣告 請繼續往下閱讀

巴布亞紐幾內亞無預警關閉台灣駐處，外交部回擊考慮不再向巴紐採購天然氣。近5年從巴紐進口液化天然氣約占總進口量約6.47%至7.88%左右，經濟部長龔明鑫今（22）日回應，詳細還需要評估長約及短約條件，但認為可以減少對巴紐採購改向其他地區採購，不會影響我們天然氣總體採購原則。巴紐15日無預警宣布「立即關閉」我駐巴紐代表處，外交部長林佳龍今表示，我方持續跟巴紐政府交涉中，也和理念相近國家溝通，感謝美國等友盟為台發聲，「我們也會持續檢討台灣跟巴紐之間的經貿關係，包括天然氣採購等」。據能源署統計，近5年從巴紐進口液化天然氣約在130萬公噸至180萬公噸之間，占總進口量約6.47%至7.88%左右；今年1至5月，從巴紐進口約76萬公噸，約為總進口量的8.19%。國民黨立委鄭正鈐關切，台灣若不再進口巴紐天然氣，是否會影響用電？龔明鑫說，外交部在宣布前已和經濟部有「非正式的討論」，討論是否影響到能源安全性，經濟部評估，某個程度下是可以因應的。他進一步說明，巴紐採購牽涉到長約及現貨市場，長約很難去更動，但是如果調整，減少對巴紐採購改向其他地區採購，不會影響我們天然氣總體採購原則。