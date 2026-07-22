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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）今（22）日作客迎戰費城費城人隊（Philadelphia Phillies），大谷翔平（Shohei Ohtani）繼續先發上陣。然而在3局上半，大谷敲出看似能追平比數的安打，卻因為自己拚搶二壘遭觸殺，加上二壘的新人隊友艾方索（Eliezer Alfonso）在跑回本壘前「散步」減速，導致得分無效。這次跑壘失誤不僅讓大谷的打點飛了，兩人也雙雙遭到球迷與球評的嚴厲批評。事發在3局上半，道奇隊以0：1落後，在2出局二壘有人的情況下，輪到大谷翔平打擊。大谷在2好0壞時，鎖定第3球的四縫線速球，擊出右中外野方向的強勁平飛安打。當時在二壘的新秀艾方索繞過三壘後，眼看球已回傳內野，竟在本壘前明顯放慢腳步，沒有全速衝刺。同時間，大谷翔平快馬加鞭直衝二壘。第一時間裁判判定安全上壘（Safe），但費城人隨即提出電視輔助判決（Challenge），最終改判為觸殺出局（Out）。因為大谷在二壘遭觸殺出局的瞬間，減速的艾方索「尚未」踩到本壘板，因此這1分追平分不被承認，大谷的適時安打與打點也瞬間化為烏有。這段跑壘失誤在社群平台 X（原推特）上引發球迷強烈不滿，兩人皆成為檢討對象。許多網友對剛升上大聯盟的新秀艾方索猛烈砲轟：「艾方索到底在幹嘛？為什麼不全力衝刺到底？」、「連棒球基本功都不懂」、「首先請把全力拚戰放在心上好嗎」。但也有不少球迷認為大谷的跑壘過於衝動：「大谷的暴衝和艾方索的怠慢跑壘，結合成了最糟糕的結果」、「那是大谷自己衝過頭的錯」。擔任《NHK BS》賽事解說的前大聯盟日籍名將福留孝介（Kosuke Fukudome）也對此表達了不滿，他將矛頭指向新人：「艾方索在繞過三壘時速度放慢了。在棒球場上，你必須隨時做好『可能會有突發狀況』的心理準備才行。」這場比賽開打前，因當地豪雨發布山洪警報，導致比賽延遲了約1小時20分鐘才開打，比賽中途雨勢又再度轉大。雖然3局上的的跑壘瑕疵，讓道奇隊的板凳席籠罩在一股低氣壓中，但靠著主砲挺身而出，成功扭轉了頹勢。4局上半1出局一壘有人時，蒙西（Max Muncy）大棒一揮，將球掃出中外野大牆，這發兩分砲（本季第19轟）直接幫助道奇隊以2：1逆轉超前，也稍稍彌補了前一局跑壘失誤的遺憾。