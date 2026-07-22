台北捷運自7月起全面開放信用卡、簽帳金融卡及Apple Pay等行動支付感應進站，iPhone用戶還能開啟「快速交通卡」功能，不必解鎖手機或使用Face ID就能直接過閘門。不過，有民眾刷實體悠遊卡進站時，放在右側口袋內的iPhone竟同步感應，Apple Pay隨即出現1元交易紀錄，引發是否遭到重複扣款的疑慮。對此，北捷表示，該筆1元紀錄僅為預授權認證，不會實際向銀行請款。
刷悠遊卡進站，口袋裡iPhone也被扣款
原PO在Threads發文表示，平時搭乘捷運都使用實體悠遊卡，日前搭車出站後，卻發現手機的Apple Pay出現一筆捷運1元交易紀錄，經返回捷運站詢問，站務人員協助查詢後發現，原來是進站時，放在褲子右側口袋的iPhone意外靠近信用卡感應區，導致Apple Pay被系統讀取。
原PO指出，當時實體悠遊卡也有正常扣款，因此擔心同一次進站被悠遊卡及Apple Pay同時記錄。他也提醒，習慣將手機放在右側口袋、但仍使用實體悠遊卡搭車的民眾，可以檢查Apple錢包內是否出現1元交易紀錄。
貼文曝光後引發討論，有網友認為，信用卡感應區位置較低，手機放在口袋內通過閘門時，可能更容易接近讀卡區；也有人擔心，快速交通卡不需解鎖或身分認證，是否可能增加誤刷風險。
北捷：1元只是預授權 不會向銀行請款
針對民眾疑慮，北捷回應，旅客使用儲值卡進站時，若手機誤觸感應區，Apple Pay顯示的1元信用卡交易紀錄僅為「預授權認證」，並不會實際向銀行請款，因此看到1元通知，不代表已經被重複收取1元車資。若民眾發現手機出現感應紀錄、後續無法正常進出站，或對實際扣款情形有疑問，可攜帶當時使用的儲值卡及手機，前往任一捷運站詢問處，由站務人員協助查詢、確認並取消異常紀錄。
為何手機放口袋也能感應？
Apple官方說明，「快速模式」開啟後，使用者不必喚醒或解鎖iPhone，也不需要透過Face ID、Touch ID或密碼認證，只要將iPhone頂端靠近相容的感應式讀卡機，即可完成交通付款。因此，若iPhone放在褲子口袋內，而且手機頂端正好靠近捷運閘門的感應區，理論上可能被讀卡機感應。
不用快速交通卡怎麼關閉？
仍習慣使用實體悠遊卡的iPhone用戶，可將快速交通卡功能關閉，避免手機經過閘門時意外感應。操作方式為開啟iPhone「錢包」App，選擇目前設定的信用卡，點選右上角「更多」按鈕，再進入「卡片詳細資訊」及「快速交通卡設定」，將快速交通卡設定為「無」。關閉後，再使用該信用卡感應搭車時，就會恢復要求Face ID、Touch ID或密碼認證。
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原PO在Threads發文表示，平時搭乘捷運都使用實體悠遊卡，日前搭車出站後，卻發現手機的Apple Pay出現一筆捷運1元交易紀錄，經返回捷運站詢問，站務人員協助查詢後發現，原來是進站時，放在褲子右側口袋的iPhone意外靠近信用卡感應區，導致Apple Pay被系統讀取。
原PO指出，當時實體悠遊卡也有正常扣款，因此擔心同一次進站被悠遊卡及Apple Pay同時記錄。他也提醒，習慣將手機放在右側口袋、但仍使用實體悠遊卡搭車的民眾，可以檢查Apple錢包內是否出現1元交易紀錄。
貼文曝光後引發討論，有網友認為，信用卡感應區位置較低，手機放在口袋內通過閘門時，可能更容易接近讀卡區；也有人擔心，快速交通卡不需解鎖或身分認證，是否可能增加誤刷風險。
針對民眾疑慮，北捷回應，旅客使用儲值卡進站時，若手機誤觸感應區，Apple Pay顯示的1元信用卡交易紀錄僅為「預授權認證」，並不會實際向銀行請款，因此看到1元通知，不代表已經被重複收取1元車資。若民眾發現手機出現感應紀錄、後續無法正常進出站，或對實際扣款情形有疑問，可攜帶當時使用的儲值卡及手機，前往任一捷運站詢問處，由站務人員協助查詢、確認並取消異常紀錄。
為何手機放口袋也能感應？
Apple官方說明，「快速模式」開啟後，使用者不必喚醒或解鎖iPhone，也不需要透過Face ID、Touch ID或密碼認證，只要將iPhone頂端靠近相容的感應式讀卡機，即可完成交通付款。因此，若iPhone放在褲子口袋內，而且手機頂端正好靠近捷運閘門的感應區，理論上可能被讀卡機感應。
不用快速交通卡怎麼關閉？
仍習慣使用實體悠遊卡的iPhone用戶，可將快速交通卡功能關閉，避免手機經過閘門時意外感應。操作方式為開啟iPhone「錢包」App，選擇目前設定的信用卡，點選右上角「更多」按鈕，再進入「卡片詳細資訊」及「快速交通卡設定」，將快速交通卡設定為「無」。關閉後，再使用該信用卡感應搭車時，就會恢復要求Face ID、Touch ID或密碼認證。