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泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）上週與中國國家主席習近平會晤後，雙方發布聯合聲明，泰方聲稱台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國「和平統一」及「一國兩制」政策。對此，外交部長林佳龍今（22）日表示，抗議中國利用任何國際交往的機會來矮化台灣，至於台泰免簽，仍會秉持互惠、對等的原則來處理。阿努廷18日發布〈中華人民共和國政府和泰王國政府關於面向繁榮中泰命運共同體的聯合聲明〉，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的『台獨』」，並稱泰方「支持中國的『一國兩制』政策」。外交部對此則表達強烈抗議並予嚴正譴責。而林佳龍今赴立法院報告及備詢，會前受訪提到，我們抗議中國利用任何國際交往的機會來矮化台灣的地位。針對這些國家的附議，我們也表達遺憾，特別是泰國，因為台泰之間的經貿跟人民往來相當密切。至於會否影響到台泰免簽？我們會秉持互惠、對等的原則來處理。