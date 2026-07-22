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洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平受到左膝發炎影響，已兩度跳過原定先發，下一次登板時間也尚未確定。MLB官網最新賽揚獎模擬票選中，大谷沒有獲得選票，生涯首座賽揚獎希望幾乎破滅；但美媒認為，投球暫時停擺並未動搖他的國聯MVP領先地位，其他競爭者想超車，恐怕得打出接近賈吉（Aaron Judge）2022年62轟等級的歷史球季。左膝恢復優先 大谷暫時退出道奇輪值大谷先後跳過主場對響尾蛇及作客費城人的先發，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這不是單純延後幾天，而是球隊會優先讓左膝完全恢復。大谷預計重新進行牛棚練投，但道奇尚未替他安排確切登板日期。大谷本季14場先發繳出8勝2敗、防禦率1.79及WHIP 0.95，前10場更曾投出0.74防禦率；但近4戰表現下滑，加上膝傷限制局數累積，使他在賽揚獎競爭中快速失去優勢。賽揚獎高度重視整季投球量與穩定性，即使帳面成績仍亮眼，長時間離開輪值也很難與完整先發一季的投手競爭。相較之下，大谷的MVP競爭力不只來自投手丘。他本季打擊端仍有打擊率2成87、22轟、60分打點及OPS 0.930，在無法登板期間也持續擔任道奇指定打擊。美媒直言，大谷或許已逐漸退出賽揚獎戰局，但國聯MVP是完全不同的討論。大谷在前幾次MLB官網MVP模擬投票都維持領先，若最終獲獎，將完成連續4年、個人生涯第5座MVP。即使投球局數減少，他同時提供頂級打擊與高品質先發內容的綜合價值，仍是其他純野手難以複製的優勢。MLB官網先前也認為，只要大谷維持二刀流表現，要阻止他再次獲獎相當困難。目前最有機會追趕大谷的是小熊中外野手「PCA」克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。他繳出打擊率2成81、21轟、53分打點及25次盜壘，還具備白金手套等級的中外野守備，攻守跑三方面都有完整貢獻。MLB官網6月底模擬票選中，PCA已高居國聯第2。費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）以聯盟並列最多的33轟構成威脅，國民強打伍德（James Wood）也有28轟、66分打點。不過大谷的領先幅度仍相當穩固，除非膝傷進一步影響打擊，或PCA等競爭者在下半季打出歷史級表現，否則MVP王座目前仍由大谷掌控。