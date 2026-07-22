洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平受到左膝發炎影響，已兩度跳過原定先發，下一次登板時間也尚未確定。MLB官網最新賽揚獎模擬票選中，大谷沒有獲得選票，生涯首座賽揚獎希望幾乎破滅；但美媒認為，投球暫時停擺並未動搖他的國聯MVP領先地位，其他競爭者想超車，恐怕得打出接近賈吉（Aaron Judge）2022年62轟等級的歷史球季。
左膝恢復優先 大谷暫時退出道奇輪值
大谷先後跳過主場對響尾蛇及作客費城人的先發，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這不是單純延後幾天，而是球隊會優先讓左膝完全恢復。大谷預計重新進行牛棚練投，但道奇尚未替他安排確切登板日期。
大谷本季14場先發繳出8勝2敗、防禦率1.79及WHIP 0.95，前10場更曾投出0.74防禦率；但近4戰表現下滑，加上膝傷限制局數累積，使他在賽揚獎競爭中快速失去優勢。賽揚獎高度重視整季投球量與穩定性，即使帳面成績仍亮眼，長時間離開輪值也很難與完整先發一季的投手競爭。
投球受阻不等於MVP出局 二刀流價值仍獨一無二
相較之下，大谷的MVP競爭力不只來自投手丘。他本季打擊端仍有打擊率2成87、22轟、60分打點及OPS 0.930，在無法登板期間也持續擔任道奇指定打擊。美媒直言，大谷或許已逐漸退出賽揚獎戰局，但國聯MVP是完全不同的討論。
大谷在前幾次MLB官網MVP模擬投票都維持領先，若最終獲獎，將完成連續4年、個人生涯第5座MVP。即使投球局數減少，他同時提供頂級打擊與高品質先發內容的綜合價值，仍是其他純野手難以複製的優勢。MLB官網先前也認為，只要大谷維持二刀流表現，要阻止他再次獲獎相當困難。
PCA成最大追兵 還得避免去年後段失速
目前最有機會追趕大谷的是小熊中外野手「PCA」克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。他繳出打擊率2成81、21轟、53分打點及25次盜壘，還具備白金手套等級的中外野守備，攻守跑三方面都有完整貢獻。MLB官網6月底模擬票選中，PCA已高居國聯第2。
費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）以聯盟並列最多的33轟構成威脅，國民強打伍德（James Wood）也有28轟、66分打點。不過大谷的領先幅度仍相當穩固，除非膝傷進一步影響打擊，或PCA等競爭者在下半季打出歷史級表現，否則MVP王座目前仍由大谷掌控。
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大谷先後跳過主場對響尾蛇及作客費城人的先發，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這不是單純延後幾天，而是球隊會優先讓左膝完全恢復。大谷預計重新進行牛棚練投，但道奇尚未替他安排確切登板日期。
大谷本季14場先發繳出8勝2敗、防禦率1.79及WHIP 0.95，前10場更曾投出0.74防禦率；但近4戰表現下滑，加上膝傷限制局數累積，使他在賽揚獎競爭中快速失去優勢。賽揚獎高度重視整季投球量與穩定性，即使帳面成績仍亮眼，長時間離開輪值也很難與完整先發一季的投手競爭。
相較之下，大谷的MVP競爭力不只來自投手丘。他本季打擊端仍有打擊率2成87、22轟、60分打點及OPS 0.930，在無法登板期間也持續擔任道奇指定打擊。美媒直言，大谷或許已逐漸退出賽揚獎戰局，但國聯MVP是完全不同的討論。
大谷在前幾次MLB官網MVP模擬投票都維持領先，若最終獲獎，將完成連續4年、個人生涯第5座MVP。即使投球局數減少，他同時提供頂級打擊與高品質先發內容的綜合價值，仍是其他純野手難以複製的優勢。MLB官網先前也認為，只要大谷維持二刀流表現，要阻止他再次獲獎相當困難。
PCA成最大追兵 還得避免去年後段失速
目前最有機會追趕大谷的是小熊中外野手「PCA」克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。他繳出打擊率2成81、21轟、53分打點及25次盜壘，還具備白金手套等級的中外野守備，攻守跑三方面都有完整貢獻。MLB官網6月底模擬票選中，PCA已高居國聯第2。
費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）以聯盟並列最多的33轟構成威脅，國民強打伍德（James Wood）也有28轟、66分打點。不過大谷的領先幅度仍相當穩固，除非膝傷進一步影響打擊，或PCA等競爭者在下半季打出歷史級表現，否則MVP王座目前仍由大谷掌控。