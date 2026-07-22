我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花俏目標價喊3800！外資：台積電財報藏三大訊號（圖／美聯社／達志影像）

人工智慧（AI）熱潮下，台積電仍是目前最炙手可熱、值得長期持有的科技巨頭之一。外媒指出，台積電最新財報遠遠高出市場預期，儘管2026年資本支出增加，導致股價一度回落，但這正是長期買進佈局的好機會。根據美媒《Barchart》報導，台積電近期公布財報顯示，每股盈餘（EPS）為4.31美元，高出市場預期0.37美元；營收達402億美元，年增33.7％，也比市場預期高出3億美元。查證進一步確認，台積電第2季營收換算新台幣達1.27兆元，每股純益新台幣27.25元，優於市場預期的24.29元，毛利率高達67.7%，優於市場預估的66.5%中位數，營益率60.3%、淨利率55.6%，各項數字皆創新高。值得一提的是，台積電6月單月營收達新台幣442.68億元，年增67.9%，寫下公司史上單月營收最高紀錄，直接把第2季營收推向財測高標。分析師仍極度看好台積電，Wedbush重申給予台積電「優於大盤」評級，並將台股目標價從新台幣2900元上調至3000元，原因是人工智慧晶片需求持續強勁成長。查證發現，Wedbush調升至3000元的目標價，其實只是外資圈相對保守的一檔——高盛同樣將目標價上調至3000元；花旗集團則更為激進，直接將目標價從2875元大幅上調至，等同給予2027年預估EPS高達25倍本益比估值，是目前外資圈最高的目標價，顯示市場樂觀氛圍相當濃厚。報導指出，儘管台積電計劃將2026年資本支出從原先的520億至560億美元，提高至600億至640億美元，導致近期股價一度回落，但這正是長期買進的好機會。查證補充關鍵細節：法說會當天，台積電美股ADR盤前一度逆勢下跌，並非市場不看好財報本身，而是投資人對這波資本支出**大幅上調近15%**感到疑慮，擔心成本攀升會壓縮長期報酬率，這才是造成股價短線回檔的真正導火線。台積電預計2026年營收將成長超過40％，高於先前預估的30％。更值得注意的是，董事長魏哲家表示，AI大趨勢持續推動市場對更多、更強的算力需求增長，進而支撐先進製程晶片的強勁需求。魏哲家強調，客戶、尤其是雲端服務供應商，不斷向台積電釋出非常強烈的訊號與積極展望，因此台積電對未來多年的AI大趨勢充滿信心。台積電宣布計劃在亞利桑那州的晶圓廠追加投資1000億美元，用於先進封裝設施以及2奈米晶片生產，將有助於美國半導體產業成長，並強化供應鏈。查證進一步發現，魏哲家透露，除了已宣布或動工的8座廠房外，未來可能再增建約4座廠，換算下來亞利桑那州長期最多可能坐擁12座晶圓廠，規模相當驚人。與此同時，台積電也會繼續投資台灣，未來幾年將興建13座先進製造及封裝設施，魏哲家表示，持續在美國和台灣兩地投資，將有助於台積電維持其在全球半導體產業的重要地位，同時支持客戶持續創新。投資人之所以對台積電感到興奮，最大的原因就是它與AI熱潮的緊密關係。台積電作為全球領先的晶片製造商，替全球多家大型科技公司生產先進半導體，包括蘋果、輝達以及超微等，許多公司自行設計晶片，但實際生產仍仰賴台積電。值得一提的是，這份財報也被部分外媒解讀為有助於緩解近期市場對「AI泡沫化」的疑慮，因為台積電管理層明確表態，先進製程晶片需求「極其強勁」，即便部分消費性、價格敏感型終端市場面臨壓力，AI相關需求依然堅挺，為AI供應鏈的信心打了一劑強心針。隨著市場預期台積電獲利持續強勁、AI晶片需求旺盛、資料中心支出成長、台積電利潤率提高，加上先進晶片技術持續取得進展，台積電有望成為長期贏家，未來仍有相當大的上漲與成長空間。